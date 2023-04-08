08 апреля 2023
07 апреля 2023

В Челябинске женщина погибла, попав под трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
ГИБДД устанавливает все обстоятельства трагедии Фото:

В Челябинске женщина погибла, попав под трамвай. Как сообщает городская ГИБДД, трагедия случилась на пешеходном переходе перекрестка проспекта Победы и улицы Горького.

«9 апреля 2023 года в 13 часов 05 минут в городе Челябинске по улице Горького, дом 66, по предварительным данным водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя трамваем, маршрута 18, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибла пешеход, женщина 1952 года рождения», — сообщила пресс-служба городской ГИБДД.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности, напоминают в ведомстве. Там же просят быть предельно внимательными и осторожными, а также не отвлекаться на гаджеты.

В конце марта в Магнитогорске авто насмерть сбило пенсионера, переходившего дорогу. А в начале апреля на территории Озерского ГО пенсионер погиб под колесами УАЗа.

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В Челябинске женщина погибла, попав под трамвай. Как сообщает городская ГИБДД, трагедия случилась на пешеходном переходе перекрестка проспекта Победы и улицы Горького. «9 апреля 2023 года в 13 часов 05 минут в городе Челябинске по улице Горького, дом 66, по предварительным данным водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя трамваем, маршрута 18, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП погибла пешеход, женщина 1952 года рождения», — сообщила пресс-служба городской ГИБДД. Как рассказали в городской Госавтоинспекции, водитель трамвая ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности, напоминают в ведомстве. Там же просят быть предельно внимательными и осторожными, а также не отвлекаться на гаджеты. В конце марта в Магнитогорске авто насмерть сбило пенсионера, переходившего дорогу. А в начале апреля на территории Озерского ГО пенсионер погиб под колесами УАЗа.
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