ФСБ раскрыла, кто передал Треповой статуэтку с бомбой

ФСБ: к убийству военкора Татарского причастен украинский диверсант Денисов
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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва, трепова дарья
Дарье Треповой передал бюст с бомбой диверсант Юрий Денисов, сообщили в ФСБ Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

К теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, причастен украинский диверсант Юрий Денисов. Он передал обвиняемой Дарьей Треповой гипсовый бюст со взрывным устройством, сообщили в ФСБ.

«Украинский диверсант Юрий Денисов через экспресс-доставку передал в Москве Треповой спрятанное в гисповый бюст Татарского взрывное устройство», — указано в обращении спецслужб. Уточняется, что Денисов прибыл в Санкт-Петербург в феврале, где собирал сведения о местах посещения военкора.

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К теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, причастен украинский диверсант Юрий Денисов. Он передал обвиняемой Дарьей Треповой гипсовый бюст со взрывным устройством, сообщили в ФСБ. «Украинский диверсант Юрий Денисов через экспресс-доставку передал в Москве Треповой спрятанное в гисповый бюст Татарского взрывное устройство», — указано в обращении спецслужб. Уточняется, что Денисов прибыл в Санкт-Петербург в феврале, где собирал сведения о местах посещения военкора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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