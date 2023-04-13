ФСБ раскрыла, кто передал Треповой статуэтку с бомбой

Дарье Треповой передал бюст с бомбой диверсант Юрий Денисов, сообщили в ФСБ
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
К теракту в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, причастен украинский диверсант Юрий Денисов. Он передал обвиняемой Дарьей Треповой гипсовый бюст со взрывным устройством, сообщили в ФСБ.
«Украинский диверсант Юрий Денисов через экспресс-доставку передал в Москве Треповой спрятанное в гисповый бюст Татарского взрывное устройство», — указано в обращении спецслужб. Уточняется, что Денисов прибыл в Санкт-Петербург в феврале, где собирал сведения о местах посещения военкора.
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