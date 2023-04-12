В Пермском крае покидает должность заместитель министра образования

Заместитель министра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова уходит со своего поста. Контракт с чиновницей будет расторгнут с 14 апреля.
«Обязанности заместителя будет исполнять начальник отдела высшего образования и науки Виктория Бондаренко. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили, пояснив, что Екатерина Черепанова уходит по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
По данным издания, ранее Екатерину Черепанову рассматривали в качестве кандидата на должность ректора Пермского классического университета (ПГНИУ). Вуз в итоге возглавил Игорь Германов, сменивший на посту руководителя университета Дмитрия Красильникова.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.