12 апреля 2023

В Пермском крае покидает должность заместитель министра образования

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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, чиновница, совещание, заседание, женские руки, руки
Контракт с чиновницей будет расторгнут с 14 апреля Фото:

Заместитель министра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова уходит со своего поста. Контракт с чиновницей будет расторгнут с 14 апреля.

«Обязанности заместителя будет исполнять начальник отдела высшего образования и науки Виктория Бондаренко. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили, пояснив, что Екатерина Черепанова уходит по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Пермь».

По данным издания, ранее Екатерину Черепанову рассматривали в качестве кандидата на должность ректора Пермского классического университета (ПГНИУ). Вуз в итоге возглавил Игорь Германов, сменивший на посту руководителя университета Дмитрия Красильникова.

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Заместитель министра образования и науки Пермского края Екатерина Черепанова уходит со своего поста. Контракт с чиновницей будет расторгнут с 14 апреля. «Обязанности заместителя будет исполнять начальник отдела высшего образования и науки Виктория Бондаренко. В пресс-службе министерства эту информацию подтвердили, пояснив, что Екатерина Черепанова уходит по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Пермь». По данным издания, ранее Екатерину Черепанову рассматривали в качестве кандидата на должность ректора Пермского классического университета (ПГНИУ). Вуз в итоге возглавил Игорь Германов, сменивший на посту руководителя университета Дмитрия Красильникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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