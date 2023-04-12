Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Томске

13 апреля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» сели в Томске из-за больной пассажирки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за 80-летней пассажирки, которая потеряла сознание. Инцидент произошел 12 апреля на рейсе Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс Хабаровск — Екатеринбург авиакомпании „Уральские авиалинии“ ушел на запасной аэродром Томска. Женщина 80-ти лет потеряла сознание», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там заявили, что экстренная посадка действительно была, однако женщине было не 80 лет, а 74 года. Ранее самолет «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Москва-Екатеринбург-Благовещенск, вынужденно приземлился в аэропорту Хабаровска. Авиалайнер совершил посадку из-за тумана в Благовещенске.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за 80-летней пассажирки, которая потеряла сознание. Инцидент произошел 12 апреля на рейсе Хабаровск — Екатеринбург. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «Рейс Хабаровск — Екатеринбург авиакомпании „Уральские авиалинии“ ушел на запасной аэродром Томска. Женщина 80-ти лет потеряла сознание», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там заявили, что экстренная посадка действительно была, однако женщине было не 80 лет, а 74 года. Ранее самолет «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Москва-Екатеринбург-Благовещенск, вынужденно приземлился в аэропорту Хабаровска. Авиалайнер совершил посадку из-за тумана в Благовещенске.