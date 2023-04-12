12 апреля 2023

Пермякам предлагают прогулку по городу-призраку

В Пермском крае появился однодневный тур в Губаху с прогулкой по городу-призраку
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь
Поездка состоится 20 мая Фото:

Пермякам предложили новый тур выходного дня с прогулкой по городу-призраку. Но, прогулка — это лишь часть тура. Подробности сообщили в группе турклуба «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте».

«Поездка в Губаху с экскурсоводом! В сопровождении автора „Книги легенд“ Павла Ширинкина насладимся потрясающими видами с туристического подъемника, прогуляемся по городу-призраку, побываем в музее КУБа, сделаем бомбические фотографии!» — указано в описании поездки.

В музее расскажут об истории добычи угля и жителях КУБа, о том, как эти полезные ископаемые зародились в недрах губахинской земли, об искусстве и культуре. Во время прогулки по городу-призраку можно будет сделать атмосферные фотографии в заброшенных зданиях на фоне природных видов. Участники поездки посетят место, где находятся декорации к фильму «Сердце Пармы», на кресельном подъемнике поднимутся на гору Крестовую, погуляют по Рудянскому спою.

Поездка запланирована на 20 мая. Стоимость поездки на человека — 3400 рублей. В нее входит проезд автобусом туркласса, сопровождение по маршруту, экскурсии, питание по программе (обед, чаепитие), подъем на гору.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю». Так называют старинное село Кын.

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Пермякам предложили новый тур выходного дня с прогулкой по городу-призраку. Но, прогулка — это лишь часть тура. Подробности сообщили в группе турклуба «Друзья Пармы» в соцсети «ВКонтакте». «Поездка в Губаху с экскурсоводом! В сопровождении автора „Книги легенд“ Павла Ширинкина насладимся потрясающими видами с туристического подъемника, прогуляемся по городу-призраку, побываем в музее КУБа, сделаем бомбические фотографии!» — указано в описании поездки. В музее расскажут об истории добычи угля и жителях КУБа, о том, как эти полезные ископаемые зародились в недрах губахинской земли, об искусстве и культуре. Во время прогулки по городу-призраку можно будет сделать атмосферные фотографии в заброшенных зданиях на фоне природных видов. Участники поездки посетят место, где находятся декорации к фильму «Сердце Пармы», на кресельном подъемнике поднимутся на гору Крестовую, погуляют по Рудянскому спою. Поездка запланирована на 20 мая. Стоимость поездки на человека — 3400 рублей. В нее входит проезд автобусом туркласса, сопровождение по маршруту, экскурсии, питание по программе (обед, чаепитие), подъем на гору. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают отправиться в тур на лодках на «мерзлую землю». Так называют старинное село Кын.
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