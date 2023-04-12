Тюменские застройщики не будут снижать стоимость квартир из-за низкого спроса

13 апреля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

строитель сохраняют цены, чтобы попытаться окупить затраты и получить прибыль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики не будут снижать цену за квадратный метр нового жилья из-за падения спроса в этом сегменте. О том, что интерес к новостройкам упал в марте в среднем на 11%, на правах анонимности рассказал URA.RU представитель объединения риэлторов Тюменской области. «Мы с застройщиками сейчас много обсуждаем, они не видят причин, чтобы снижать стоимость квадрата. Риэлторы видят причины, у нас по сравнению с февралем спрос в марте на новостройки сильно просел, на 11% в среднем на разную площадь жилья. Возможно, удастся убедить застройщика, но я бы на это особо не рассчитывал», — пояснил URA.RU источник. По его словам, нежелание застройщиков снижать цены связано с затратами на строительство. Компании хотят не только окупить свои расходы, но и получить хотя бы небольшую прибыль. «Только вот если квартира залежалась, она уже вообще прибыли не принесет, проверено многократно», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что в ближайшее время затраты на строительство могут снова увеличиться. Это связано с дефицитом некоторых строительных материалов, которого застройщики ждут уже в ближайшие полгода.

Тюменские застройщики не будут снижать цену за квадратный метр нового жилья из-за падения спроса в этом сегменте. О том, что интерес к новостройкам упал в марте в среднем на 11%, на правах анонимности рассказал URA.RU представитель объединения риэлторов Тюменской области. «Мы с застройщиками сейчас много обсуждаем, они не видят причин, чтобы снижать стоимость квадрата. Риэлторы видят причины, у нас по сравнению с февралем спрос в марте на новостройки сильно просел, на 11% в среднем на разную площадь жилья. Возможно, удастся убедить застройщика, но я бы на это особо не рассчитывал», — пояснил URA.RU источник. По его словам, нежелание застройщиков снижать цены связано с затратами на строительство. Компании хотят не только окупить свои расходы, но и получить хотя бы небольшую прибыль. «Только вот если квартира залежалась, она уже вообще прибыли не принесет, проверено многократно», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что в ближайшее время затраты на строительство могут снова увеличиться. Это связано с дефицитом некоторых строительных материалов, которого застройщики ждут уже в ближайшие полгода.