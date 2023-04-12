Мэрия Сургута ужесточит требования к владельцам маршруток

Мэрия Сургута ужесточит требования к держателям маршруток при введении новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Коснутся ужесточения системы оплаты, ее нужно будет сделать более прозрачной. Еще придется обновить автопарк. К состоянию сегодняшних частных автобусов есть много претензий», — сообщил собеседник.
В администрации журналисту URA.RU сообщили, что действительно будут менять правила для частников. Сделано это ради безопасности граждан. «В рамках дальнейших этапов по организации работы новой маршрутной сети у администрации запланировано внедрение дополнительных требований к частным перевозчикам. В том числе касательно обновления автопарка и перевода частников на оплату проезда через валидаторы», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.
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