Мэрия Сургута ужесточит требования к владельцам маршруток

13 апреля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

В маршрутках не будет работать пересадочный тариф Фото: Игорь Пантин © URA.RU Мэрия Сургута ужесточит требования к держателям маршруток при введении новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Коснутся ужесточения системы оплаты, ее нужно будет сделать более прозрачной. Еще придется обновить автопарк. К состоянию сегодняшних частных автобусов есть много претензий», — сообщил собеседник. В администрации журналисту URA.RU сообщили, что действительно будут менять правила для частников. Сделано это ради безопасности граждан. «В рамках дальнейших этапов по организации работы новой маршрутной сети у администрации запланировано внедрение дополнительных требований к частным перевозчикам. В том числе касательно обновления автопарка и перевода частников на оплату проезда через валидаторы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.

Мэрия Сургута ужесточит требования к держателям маршруток при введении новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Коснутся ужесточения системы оплаты, ее нужно будет сделать более прозрачной. Еще придется обновить автопарк. К состоянию сегодняшних частных автобусов есть много претензий», — сообщил собеседник. В администрации журналисту URA.RU сообщили, что действительно будут менять правила для частников. Сделано это ради безопасности граждан. «В рамках дальнейших этапов по организации работы новой маршрутной сети у администрации запланировано внедрение дополнительных требований к частным перевозчикам. В том числе касательно обновления автопарка и перевода частников на оплату проезда через валидаторы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.