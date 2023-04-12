12 апреля 2023

Мэрия Сургута ужесточит требования к владельцам маршруток

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, автобус, общественный транспорт, маршрутка
В маршрутках не будет работать пересадочный тариф Фото:

Мэрия Сургута ужесточит требования к держателям маршруток при введении новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Коснутся ужесточения системы оплаты, ее нужно будет сделать более прозрачной. Еще придется обновить автопарк. К состоянию сегодняшних частных автобусов есть много претензий», — сообщил собеседник.

В администрации журналисту URA.RU сообщили, что действительно будут менять правила для частников. Сделано это ради безопасности граждан. «В рамках дальнейших этапов по организации работы новой маршрутной сети у администрации запланировано внедрение дополнительных требований к частным перевозчикам. В том числе касательно обновления автопарка и перевода частников на оплату проезда через валидаторы», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.

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Мэрия Сургута ужесточит требования к держателям маршруток при введении новой транспортной системы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Коснутся ужесточения системы оплаты, ее нужно будет сделать более прозрачной. Еще придется обновить автопарк. К состоянию сегодняшних частных автобусов есть много претензий», — сообщил собеседник. В администрации журналисту URA.RU сообщили, что действительно будут менять правила для частников. Сделано это ради безопасности граждан. «В рамках дальнейших этапов по организации работы новой маршрутной сети у администрации запланировано внедрение дополнительных требований к частным перевозчикам. В том числе касательно обновления автопарка и перевода частников на оплату проезда через валидаторы», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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