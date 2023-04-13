«Траст» выставил на продажу банк «Точка»

13 апреля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Заявки на участие в торгах можно отправлять до 17 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги АО «Точка» (банк «Точка» и все дочерние компании). Покупателям предлагается приобрести 90,01% акций со стартовой ценой 22,7 млрд рублей, говорится в сообщении «Траста». «Банк непрофильных активов „Траст“ выставил на открытые торги 90,01% акций АО „Точка“. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке „Фабрикант“ 26 июня», — заявили в «Трасте». Банк непрофильных активов уточняет, что в лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка». Цена лота составила 22,7 млрд рублей, а заявки можно отправлять до 17 июня. В прошлом году чистая прибыль компании составила 6,2 млрд рублей, что составило на 40% больше плана. Ранее общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка на предмет соответствия российскому законодательству

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги АО «Точка» (банк «Точка» и все дочерние компании). Покупателям предлагается приобрести 90,01% акций со стартовой ценой 22,7 млрд рублей, говорится в сообщении «Траста». «Банк непрофильных активов „Траст“ выставил на открытые торги 90,01% акций АО „Точка“. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке „Фабрикант“ 26 июня», — заявили в «Трасте». Банк непрофильных активов уточняет, что в лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка». Цена лота составила 22,7 млрд рублей, а заявки можно отправлять до 17 июня. В прошлом году чистая прибыль компании составила 6,2 млрд рублей, что составило на 40% больше плана. Ранее общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка на предмет соответствия российскому законодательству