«Траст» выставил на продажу банк «Точка»

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Заявки на участие в торгах можно отправлять до 17 июня Фото:

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги АО «Точка» (банк «Точка» и все дочерние компании). Покупателям предлагается приобрести 90,01% акций со стартовой ценой 22,7 млрд рублей, говорится в сообщении «Траста».

«Банк непрофильных активов „Траст“ выставил на открытые торги 90,01% акций АО „Точка“. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке „Фабрикант“ 26 июня», — заявили в «Трасте».

Банк непрофильных активов уточняет, что в лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка». Цена лота составила 22,7 млрд рублей, а заявки можно отправлять до 17 июня. В прошлом году чистая прибыль компании составила 6,2 млрд рублей, что составило на 40% больше плана.

Ранее общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка на предмет соответствия российскому законодательству

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Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги АО «Точка» (банк «Точка» и все дочерние компании). Покупателям предлагается приобрести 90,01% акций со стартовой ценой 22,7 млрд рублей, говорится в сообщении «Траста». «Банк непрофильных активов „Траст“ выставил на открытые торги 90,01% акций АО „Точка“. Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке „Фабрикант“ 26 июня», — заявили в «Трасте». Банк непрофильных активов уточняет, что в лот входит АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка». Цена лота составила 22,7 млрд рублей, а заявки можно отправлять до 17 июня. В прошлом году чистая прибыль компании составила 6,2 млрд рублей, что составило на 40% больше плана. Ранее общественники движения «Зов народа» обвинили банк «Точка» в финансовой поддержке нежелательной в РФ организации — интернет-портала «Медуза»* (признан иностранным агентом). Организация обратилась к силовым структурам с просьбой провести проверку деятельности банка на предмет соответствия российскому законодательству
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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