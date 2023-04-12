12 апреля 2023

В курганском городе рабочий сорвался с крыши

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Курганский Следком выясняет обстоятельства смерти рабочего Фото:

В Шадринске (Курганская область) рабочий упал с крыши во время ремонта многоквартирника. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Следственного комитета.

«В городе Шадринске при проведении ремонтных работ с крыши пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Володарского, упал 51-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — указано на сайте ведомства.

По предварительным данным, рабочий выполнял ремонт кровли крыши и нарушил правила охраны труда — не использовал средства, которые обеспечили бы ему безопасность во время работы. Сотрудники курганского управления Следкома проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства.

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В Шадринске (Курганская область) рабочий упал с крыши во время ремонта многоквартирника. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Следственного комитета. «В городе Шадринске при проведении ремонтных работ с крыши пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Володарского, упал 51-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — указано на сайте ведомства. По предварительным данным, рабочий выполнял ремонт кровли крыши и нарушил правила охраны труда — не использовал средства, которые обеспечили бы ему безопасность во время работы. Сотрудники курганского управления Следкома проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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