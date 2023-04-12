В курганском городе рабочий сорвался с крыши

Курганский Следком выясняет обстоятельства смерти рабочего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) рабочий упал с крыши во время ремонта многоквартирника. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Следственного комитета.

«В городе Шадринске при проведении ремонтных работ с крыши пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Володарского, упал 51-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — указано на сайте ведомства.

По предварительным данным, рабочий выполнял ремонт кровли крыши и нарушил правила охраны труда — не использовал средства, которые обеспечили бы ему безопасность во время работы. Сотрудники курганского управления Следкома проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства.