В курганском городе рабочий сорвался с крыши

В Шадринске (Курганская область) рабочий упал с крыши во время ремонта многоквартирника. Об этом сообщается на официальном сайте курганского управления Следственного комитета.
«В городе Шадринске при проведении ремонтных работ с крыши пятиэтажного жилого дома, расположенного по улице Володарского, упал 51-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — указано на сайте ведомства.
По предварительным данным, рабочий выполнял ремонт кровли крыши и нарушил правила охраны труда — не использовал средства, которые обеспечили бы ему безопасность во время работы. Сотрудники курганского управления Следкома проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства.
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