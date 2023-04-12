Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Тюмень передал в дар Троицкому монастырю икону, привезенную с Афона. Об этом сообщает telegram-канал правительства России.
«Поездка Председателя Правительства в Тюмень пришлась на Чистый четверг. Михаил Мишустин начал программу с посещения Троицкого монастыря. В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона», — указано в публикации правительства России.
Ранее агентство писало о том, что 13 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Тюмень с рабочей поездкой. В его графике также предусмотрена встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.
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