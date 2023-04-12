12 апреля 2023

Премьер Мишустин привез в Тюмень подарок с Афона. Видео

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, мишустин михаил
Михаил Мишустин подарил икону Троицкому монастырю Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Тюмень передал в дар Троицкому монастырю икону, привезенную с Афона. Об этом сообщает telegram-канал правительства России.

«Поездка Председателя Правительства в Тюмень пришлась на Чистый четверг. Михаил Мишустин начал программу с посещения Троицкого монастыря. В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона», — указано в публикации правительства России.

Ранее агентство писало о том, что 13 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Тюмень с рабочей поездкой. В его графике также предусмотрена встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Тюмень передал в дар Троицкому монастырю икону, привезенную с Афона. Об этом сообщает telegram-канал правительства России. «Поездка Председателя Правительства в Тюмень пришлась на Чистый четверг. Михаил Мишустин начал программу с посещения Троицкого монастыря. В преддверии празднования Светлой Пасхи глава правительства передал в дар монастырю икону Богородицы, привезенную с Афона», — указано в публикации правительства России. Ранее агентство писало о том, что 13 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Тюмень с рабочей поездкой. В его графике также предусмотрена встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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