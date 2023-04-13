Минобороны: ВДВ помогают отрядам «Вагнер» зачищать Артемовск, блокируя ВСУ

13 апреля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

ВДВ помогают «Вагнеру» пресекать переброску резервов ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Воздушно-десантные войска (ВДВ) России помогают бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» защищать Артемовск (Бахмут). Десант оказывает поддержку на флангах, пресекая переброску резервов украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — написали в telegram-канале Минобороны. Также в ведомстве отметили, что за сутки в районе города Военно-космическими силами РФ было совершено 12 вылетов. Кроме того, ракетными войсками выполнено 57 огневых задач. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ практически блокированы на западных окраинах Артемовска, пишет MK.RU . Кроме того, сообщалось, что украинские подразделения начали покидать город из-за угрозы окружения российской армией, пишет телеканал 360.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России помогают бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» защищать Артемовск (Бахмут). Десант оказывает поддержку на флангах, пресекая переброску резервов украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска», — написали в telegram-канале Минобороны. Также в ведомстве отметили, что за сутки в районе города Военно-космическими силами РФ было совершено 12 вылетов. Кроме того, ракетными войсками выполнено 57 огневых задач. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ практически блокированы на западных окраинах Артемовска, пишет MK.RU. Кроме того, сообщалось, что украинские подразделения начали покидать город из-за угрозы окружения российской армией, пишет телеканал 360.