12 апреля 2023

Тюменские фермеры остались без важных ветеринарных препаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, коровы, коровник, молочная ферма, крс
Россельхознадзор забраковал три партии препаратов для лечения инфекций у птиц и животных Фото:

Тюменские фермеры остались без новой партии трех препаратов, которые применяются для лечения опасных вирусных и бактериальных инфекций у домашней птицы и скота. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов: „Фарошур Голд В“ производства США, бельгийский „Амоксикел 15% ЛА“ и произведенный в Германии „АвиПро ИББ Экстрим“. Обращение указанных серий препаратов для ветеринарного применения приостановлено», — говорится в сообщении.

Известно, что эти препараты используются при лечении опасных заболеваний у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. В частности, они помогают бороться с такими высокопатогенными инфекциями, как лептоспироз домашнего скота и бурсальная болезнь у кур. Как отмечают ветеринары, полных аналогов этих препаратов в России не производят.

Ранее URA.RU сообщало о нескольких очагах бешенства, которые обнаружили в различных районах Тюменской области. Последний такой очаг обнаружен в Омутинском районе.

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Тюменские фермеры остались без новой партии трех препаратов, которые применяются для лечения опасных вирусных и бактериальных инфекций у домашней птицы и скота. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов: „Фарошур Голд В“ производства США, бельгийский „Амоксикел 15% ЛА“ и произведенный в Германии „АвиПро ИББ Экстрим“. Обращение указанных серий препаратов для ветеринарного применения приостановлено», — говорится в сообщении. Известно, что эти препараты используются при лечении опасных заболеваний у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. В частности, они помогают бороться с такими высокопатогенными инфекциями, как лептоспироз домашнего скота и бурсальная болезнь у кур. Как отмечают ветеринары, полных аналогов этих препаратов в России не производят. Ранее URA.RU сообщало о нескольких очагах бешенства, которые обнаружили в различных районах Тюменской области. Последний такой очаг обнаружен в Омутинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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