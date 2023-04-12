Тюменские фермеры остались без важных ветеринарных препаратов

13 апреля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Россельхознадзор забраковал три партии препаратов для лечения инфекций у птиц и животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменские фермеры остались без новой партии трех препаратов, которые применяются для лечения опасных вирусных и бактериальных инфекций у домашней птицы и скота. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов: „Фарошур Голд В“ производства США, бельгийский „Амоксикел 15% ЛА“ и произведенный в Германии „АвиПро ИББ Экстрим“. Обращение указанных серий препаратов для ветеринарного применения приостановлено», — говорится в сообщении. Известно, что эти препараты используются при лечении опасных заболеваний у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. В частности, они помогают бороться с такими высокопатогенными инфекциями, как лептоспироз домашнего скота и бурсальная болезнь у кур. Как отмечают ветеринары, полных аналогов этих препаратов в России не производят. Ранее URA.RU сообщало о нескольких очагах бешенства, которые обнаружили в различных районах Тюменской области. Последний такой очаг обнаружен в Омутинском районе.

Тюменские фермеры остались без новой партии трех препаратов, которые применяются для лечения опасных вирусных и бактериальных инфекций у домашней птицы и скота. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Выявлены несоответствия установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов: „Фарошур Голд В“ производства США, бельгийский „Амоксикел 15% ЛА“ и произведенный в Германии „АвиПро ИББ Экстрим“. Обращение указанных серий препаратов для ветеринарного применения приостановлено», — говорится в сообщении. Известно, что эти препараты используются при лечении опасных заболеваний у домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. В частности, они помогают бороться с такими высокопатогенными инфекциями, как лептоспироз домашнего скота и бурсальная болезнь у кур. Как отмечают ветеринары, полных аналогов этих препаратов в России не производят. Ранее URA.RU сообщало о нескольких очагах бешенства, которые обнаружили в различных районах Тюменской области. Последний такой очаг обнаружен в Омутинском районе.