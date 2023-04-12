В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты

13 апреля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Нефтяникам пообещали, что повысят зарплату в течение года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле. По словам сотрудников НГДУ «Быстринскнефть», входящего в структуру СНГ, повышение оплаты труда будет в течение года. «Профсоюз объявил на собрании, что индексации зарплаты в апреле не будет. В соответствии с условиями коллективного договора, проиндексируют в течение года», — поделился сотрудник НГДУ. Агентство обратилось за комментариями в профсоюз предприятия. Корреспонденту URA.RU ответили, что не располагают такой информацией. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» обещал сотрудникам проиндексировать зарплату в начале 2023 года. Повышение будет равно текущему проценту инфляции.

В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле. По словам сотрудников НГДУ «Быстринскнефть», входящего в структуру СНГ, повышение оплаты труда будет в течение года. «Профсоюз объявил на собрании, что индексации зарплаты в апреле не будет. В соответствии с условиями коллективного договора, проиндексируют в течение года», — поделился сотрудник НГДУ. Агентство обратилось за комментариями в профсоюз предприятия. Корреспонденту URA.RU ответили, что не располагают такой информацией. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» обещал сотрудникам проиндексировать зарплату в начале 2023 года. Повышение будет равно текущему проценту инфляции.