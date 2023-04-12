В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле. По словам сотрудников НГДУ «Быстринскнефть», входящего в структуру СНГ, повышение оплаты труда будет в течение года.
«Профсоюз объявил на собрании, что индексации зарплаты в апреле не будет. В соответствии с условиями коллективного договора, проиндексируют в течение года», — поделился сотрудник НГДУ.
Агентство обратилось за комментариями в профсоюз предприятия. Корреспонденту URA.RU ответили, что не располагают такой информацией.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» обещал сотрудникам проиндексировать зарплату в начале 2023 года. Повышение будет равно текущему проценту инфляции.
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