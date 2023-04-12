12 апреля 2023

В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяникам пообещали, что повысят зарплату в течение года Фото:

В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле. По словам сотрудников НГДУ «Быстринскнефть», входящего в структуру СНГ, повышение оплаты труда будет в течение года.

«Профсоюз объявил на собрании, что индексации зарплаты в апреле не будет. В соответствии с условиями коллективного договора, проиндексируют в течение года», — поделился сотрудник НГДУ.

Агентство обратилось за комментариями в профсоюз предприятия. Корреспонденту URA.RU ответили, что не располагают такой информацией.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» обещал сотрудникам проиндексировать зарплату в начале 2023 года. Повышение будет равно текущему проценту инфляции.

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В «Сургутнефтегазе» перенесли сроки индексации зарплаты, обещанной в апреле. По словам сотрудников НГДУ «Быстринскнефть», входящего в структуру СНГ, повышение оплаты труда будет в течение года. «Профсоюз объявил на собрании, что индексации зарплаты в апреле не будет. В соответствии с условиями коллективного договора, проиндексируют в течение года», — поделился сотрудник НГДУ. Агентство обратилось за комментариями в профсоюз предприятия. Корреспонденту URA.RU ответили, что не располагают такой информацией. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» обещал сотрудникам проиндексировать зарплату в начале 2023 года. Повышение будет равно текущему проценту инфляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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