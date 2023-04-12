Жители поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа (Курганская область) пострадали от пожара. Информация о погибших не поступала. О возгорании сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«В результате техногенного пожара, возникшего в одном из жилых домов поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа, огонь по сухой растительности, из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, впоследствии в лесной массив. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — указано в посте канала.
Сообщается, что для тушения пожара отправили около 40 человек личного состава и 17 единиц техники. К месту, по данным курганского управления МЧС, выехали два пожарных поезда. Всего пострадало пять жилых домов и 11 нежилых строений. В telegram-канале также отмечают, что на месте возгорания был глава Каргапольского округа Евгений Ленков. Пожар удалось локализовать, жители сейчас находятся у своих родственников.
Ранее URA.RU писало, что за курганским фармзаводом начался пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной мог стать человеческий фактор.
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