Жители курганского поселка пострадали от пожара. Видео

13 апреля 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области пожар распространился на несколько жилых строений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа (Курганская область) пострадали от пожара. Информация о погибших не поступала. О возгорании сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В результате техногенного пожара, возникшего в одном из жилых домов поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа, огонь по сухой растительности, из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, впоследствии в лесной массив. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — указано в посте канала. Сообщается, что для тушения пожара отправили около 40 человек личного состава и 17 единиц техники. К месту, по данным курганского управления МЧС, выехали два пожарных поезда. Всего пострадало пять жилых домов и 11 нежилых строений. В telegram-канале также отмечают, что на месте возгорания был глава Каргапольского округа Евгений Ленков. Пожар удалось локализовать, жители сейчас находятся у своих родственников. Ранее URA.RU писало, что за курганским фармзаводом начался пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной мог стать человеческий фактор.

Жители поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа (Курганская область) пострадали от пожара. Информация о погибших не поступала. О возгорании сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В результате техногенного пожара, возникшего в одном из жилых домов поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа, огонь по сухой растительности, из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, впоследствии в лесной массив. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — указано в посте канала. Сообщается, что для тушения пожара отправили около 40 человек личного состава и 17 единиц техники. К месту, по данным курганского управления МЧС, выехали два пожарных поезда. Всего пострадало пять жилых домов и 11 нежилых строений. В telegram-канале также отмечают, что на месте возгорания был глава Каргапольского округа Евгений Ленков. Пожар удалось локализовать, жители сейчас находятся у своих родственников. Ранее URA.RU писало, что за курганским фармзаводом начался пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной мог стать человеческий фактор.