12 апреля 2023

Жители курганского поселка пострадали от пожара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожарные машины, пожарные рукава, разветвление рукавное
В Курганской области пожар распространился на несколько жилых строений Фото:

Жители поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа (Курганская область) пострадали от пожара. Информация о погибших не поступала. О возгорании сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«В результате техногенного пожара, возникшего в одном из жилых домов поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа, огонь по сухой растительности, из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, впоследствии в лесной массив. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — указано в посте канала.

Сообщается, что для тушения пожара отправили около 40 человек личного состава и 17 единиц техники. К месту, по данным курганского управления МЧС, выехали два пожарных поезда. Всего пострадало пять жилых домов и 11 нежилых строений. В telegram-канале также отмечают, что на месте возгорания был глава Каргапольского округа Евгений Ленков. Пожар удалось локализовать, жители сейчас находятся у своих родственников.

Ранее URA.RU писало, что за курганским фармзаводом начался пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной мог стать человеческий фактор.

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Жители поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа (Курганская область) пострадали от пожара. Информация о погибших не поступала. О возгорании сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «В результате техногенного пожара, возникшего в одном из жилых домов поселка Твердыш Каргапольского муниципального округа, огонь по сухой растительности, из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, впоследствии в лесной массив. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — указано в посте канала. Сообщается, что для тушения пожара отправили около 40 человек личного состава и 17 единиц техники. К месту, по данным курганского управления МЧС, выехали два пожарных поезда. Всего пострадало пять жилых домов и 11 нежилых строений. В telegram-канале также отмечают, что на месте возгорания был глава Каргапольского округа Евгений Ленков. Пожар удалось локализовать, жители сейчас находятся у своих родственников. Ранее URA.RU писало, что за курганским фармзаводом начался пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что причиной мог стать человеческий фактор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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