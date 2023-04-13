В челябинском районе из-за сварочных работ произошел лесной пожар. Фото

13 апреля 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Красноармейском лесничестве выгорела площадь 15,9 га из-за сварочных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноармейском районе (Челябинская область) из-за рабочих, которые проводили сварочные работы, произошел лесной пожар площадью 15,9 га. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Патрульные МЧС и МВД обнаружили лесной пожар на территории Красноармейского лесничества. Площадь пожара составила 15,9 га», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, виновниками пожара оказались местные жители, которые занимались сваркой на приусадебном участке. Они были задержаны на месте. Роспотребнадзор по региону попросил жителей Челябинска не открывать окна, выходить на улицу в масках и респираторах из-за смога. Дым и запах гари приходит с пожаров, которые происходят в регионе. Пожар повредил 15,6 га территории Красноармейского лесничества Фото: паблик «Главное управление лесами Челябинской области» в «ВКонтакте» Причиной возгорания стало халатное отношение при сварочных работах Фото: паблик «Главное управление лесами Челябинской области» в «ВКонтакте»

В Красноармейском районе (Челябинская область) из-за рабочих, которые проводили сварочные работы, произошел лесной пожар площадью 15,9 га. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Патрульные МЧС и МВД обнаружили лесной пожар на территории Красноармейского лесничества. Площадь пожара составила 15,9 га», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, виновниками пожара оказались местные жители, которые занимались сваркой на приусадебном участке. Они были задержаны на месте. Роспотребнадзор по региону попросил жителей Челябинска не открывать окна, выходить на улицу в масках и респираторах из-за смога. Дым и запах гари приходит с пожаров, которые происходят в регионе.