В челябинском районе из-за сварочных работ произошел лесной пожар. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В Красноармейском лесничестве выгорела площадь 15,9 га из-за сварочных работ Фото:

В Красноармейском районе (Челябинская область) из-за рабочих, которые проводили сварочные работы, произошел лесной пожар площадью 15,9 га. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона.

«Патрульные МЧС и МВД обнаружили лесной пожар на территории Красноармейского лесничества. Площадь пожара составила 15,9 га», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, виновниками пожара оказались местные жители, которые занимались сваркой на приусадебном участке. Они были задержаны на месте.

Роспотребнадзор по региону попросил жителей Челябинска не открывать окна, выходить на улицу в масках и респираторах из-за смога. Дым и запах гари приходит с пожаров, которые происходят в регионе.

Пожар повредил 15,6 га территории Красноармейского лесничества
Пожар повредил 15,6 га территории Красноармейского лесничества
Фото:
Причиной возгорания стало халатное отношение при сварочных работах
Причиной возгорания стало халатное отношение при сварочных работах
Фото:

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В Красноармейском районе (Челябинская область) из-за рабочих, которые проводили сварочные работы, произошел лесной пожар площадью 15,9 га. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ лесами региона. «Патрульные МЧС и МВД обнаружили лесной пожар на территории Красноармейского лесничества. Площадь пожара составила 15,9 га», — сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, виновниками пожара оказались местные жители, которые занимались сваркой на приусадебном участке. Они были задержаны на месте. Роспотребнадзор по региону попросил жителей Челябинска не открывать окна, выходить на улицу в масках и респираторах из-за смога. Дым и запах гари приходит с пожаров, которые происходят в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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