Участников пермской ОПГ отправили в колонию за производство мефедрона

Приговор участникам ОПГ вынес Пермский краевой суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд признал виновными в производстве наркотических средств четырех жителей краевой столицы, а также одного жителя Санкт-Петербурга. За организацию нарколаборатории все участники преступной группы получили сроки в колонии.

«В период лета — осени 2019 года житель Перми создал преступную группу, целью которой было производство наркотического средства. Для этого он привлек в состав группы трех жителей Перми и жителя Санкт-Петербурга. В арендованном нежилом помещении в селе Култаево организована нарколаборатория, где было произведено около килограмма мефедрона. Суд приговорил виновных к лишению свободы», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Участников ОПГ приговорили к срокам от 15 до 18 лет со штрафами от 500 до 900 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пятерых жителей Пермского края будут судить за незаконный оборот наркотиков. Обвиняемые занимались распространением метилэфедрона в крупном и особо крупном размерах, успев оборудовать сотни тайников с закладками.