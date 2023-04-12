Мишустин задал тюменским школьникам задачу про муху и стакан

Мишустин задал задачу ученикам ФМШ Фото: Владимир Андреев

Премьер-министр задал математическую задачу ученикам тюменской физико-математической школы во время экскурсии по учебному заведению. Он также поручил детям сделать домашнее задание.

«Есть стакан, на нем находится маленькая крошка хлеба. Прилетает муха, которая садится на противоположную сторону стакана. Какое самое короткое расстояние, чтобы мухе доползти до крошки хлеба?» — задал вопрос премьер-министр. Задачу удалось решить одной из школьниц с помощью рисунка.

Мишустин также задал школьникам домашнее задание. Он начертил фигуру и попросил учеников повторить этот чертеж, не поднимая при этом руку более трех раз. Премьер попросил отправить ему ответы.

Михаил Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. Он посетил тюменскую лабораторию НОВАТЭКа, а также побывал в Троицком монастыре.