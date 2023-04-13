Президент Сербии Вучич пообещал никогда не поставлять оружие Украине

13 апреля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Александр Вучич заявил, что Сербия не продает оружие Украине или России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Сербия не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине. Она предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич в ответ на данные утекших в интернет документов Пентагона, где сообщалось о предоставлении Белградом летального оружия Киеву. «Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Мы не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. <…> Мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно об утекших в сеть секретных данных Пентагона. По данным западных СМИ, в документах говорилось о согласии сербской стороны передать Украине вооружение, передает телеканал 360. Также различные издания писали, что американские секретные файлы поставят под угрозу безопасность Киева и нанесут ему большой ущерб, пишет «Национальное агентство новостей».

Сербия не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине. Она предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич в ответ на данные утекших в интернет документов Пентагона, где сообщалось о предоставлении Белградом летального оружия Киеву. «Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Мы не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. <…> Мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно об утекших в сеть секретных данных Пентагона. По данным западных СМИ, в документах говорилось о согласии сербской стороны передать Украине вооружение, передает телеканал 360. Также различные издания писали, что американские секретные файлы поставят под угрозу безопасность Киева и нанесут ему большой ущерб, пишет «Национальное агентство новостей».