Президент Сербии Вучич пообещал никогда не поставлять оружие Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, stock, Вучич Александр
Александр Вучич заявил, что Сербия не продает оружие Украине или России Фото:
новость из сюжета
Утечка секретных документов Пентагона

Сербия не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине. Она предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич в ответ на данные утекших в интернет документов Пентагона, где сообщалось о предоставлении Белградом летального оружия Киеву.

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Мы не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. <…> Мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно об утекших в сеть секретных данных Пентагона. По данным западных СМИ, в документах говорилось о согласии сербской стороны передать Украине вооружение, передает телеканал 360. Также различные издания писали, что американские секретные файлы поставят под угрозу безопасность Киева и нанесут ему большой ущерб, пишет «Национальное агентство новостей».

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Сербия не будет отправлять оружие и боеприпасы Украине. Она предоставляет вооружение только разрешенным конечным пользователям. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич в ответ на данные утекших в интернет документов Пентагона, где сообщалось о предоставлении Белградом летального оружия Киеву. «Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. Мы не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. <…> Мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости. Ранее стало известно об утекших в сеть секретных данных Пентагона. По данным западных СМИ, в документах говорилось о согласии сербской стороны передать Украине вооружение, передает телеканал 360. Также различные издания писали, что американские секретные файлы поставят под угрозу безопасность Киева и нанесут ему большой ущерб, пишет «Национальное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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