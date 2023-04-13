В Свердловской области резко опустилась температура воздуха

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Еще днем свердловчане могли гулять в легкой одежде, однако к вечеру на улице стало промозгло Фото:

В Свердловской области столбик термометра резко опустился с +14 до +3 градусов за четыре часа. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В 18:00 аэропорт Кольцово +3. Снег идет на Уралмаше, в Верхней Пышме, Садовом, Березовском», — заявил Пулин. При этом днем температура воздуха составляла +14 градусов тепла.

Ранее в Нижнем Тагиле и Нижней Туре неожиданно пошел снег. Как сообщали синоптики, в ночь на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.

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В Свердловской области столбик термометра резко опустился с +14 до +3 градусов за четыре часа. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «В 18:00 аэропорт Кольцово +3. Снег идет на Уралмаше, в Верхней Пышме, Садовом, Березовском», — заявил Пулин. При этом днем температура воздуха составляла +14 градусов тепла. Ранее в Нижнем Тагиле и Нижней Туре неожиданно пошел снег. Как сообщали синоптики, в ночь на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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