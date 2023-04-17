Курганские кинотеатры перечислили лидеров проката

Самыми посещаемыми фильмами стали «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и «Джон Уик 4» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники кинотеатров Кургана рассказали, какие фильмы в регионе стали самыми посещаемыми с начала апреля. Рейтинг возглавила российская картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сообщили URA.RU местные прокатчики.

«На данный момент лидером проката стал российский фильм „На солнце, вдоль рядов кукурузы“ от режиссера сериала „Чикатило“ и фильма „Беременный“ Сарика Адреасяна. За период с 1 по 11 апреля было 35 показов. За этот период продано 505 билетов», — рассказали URA.RU в кинотеатре «Пушка».

Сообщается, что на втором месте по посещаемости находится российская комедийная мелодрама «Поехавшая» о путешественнице Анне Смолиной, которая через всю Россию на велосипеде доехала до Магадана ради встречи с мамой. Как рассказывают сотрудники кинотеатра, на данный момент прошло около 20 показов фильма и продано 370 билетов. В тройку самых посещаемых фильмов попала и новая часть боевика «Джон Уик». Фильм показали 32 раза, и на него продали больше 360 билетов.

Как отмечают работники кинотеатра «Клумба», у них лидером проката стал российский мультфильм «Коты Эрмитажа». На втором месте по посещаемости находится все тот же фильм Сарика Адреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Тройку лидеров замыкает «Джон Уик 4», который, по данным из открытых источников, четвертую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат.

Ранее URA.RU писало, что в курганских кинотеатрах не покажут фильм из Якутии, который навел фурор в столице. Местные прокатчики отмечают, что в ближайшее время показ фильма «Айта» не планируется.