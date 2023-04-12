В Тюмени взлетели цены на такси

Стоимость такси в Тюмени выросла в несколько раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На фоне снегопада услуги такси в Тюмени стали стоить, как в 30-градусные морозы. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Если говорить об агрегаторе „Яндекс.Go“, то цены на такси выросли примерно в три раза. То есть за поездку из центра до микрорайона „Европейский“ нужно отдать 417 рублей. Хотя в обычные дни стоимость составляет примерно 140 — 150 рублей. Скорее всего такой коэффициент программа насчитывает из-за метели. Обычно такие цены можно наблюдать только в 30-градусные морозы», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Другой тюменец также заявил о том, что цены на такси значительно выросли после того, как в городе начался снегопад. «Обычно за поездку из центра в микрорайон „Ямальский“ я отдаю около 280 рублей. Сейчас поездка стоит 530 рублей. То есть цена выросла почти в два раза. Это беспредел», — сообщил тюменец в разговоре с агентством.

В компанию «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что агрегатор «Яндекс.Go» использует систему динамического ценообразования. На конечную стоимость поездок влияют такие факторы, как погода, загруженность дорог, высокий спрос и т. д.