Курганский депутат Ильтяков стал одним из самых малоактивных в Госдуме

У депутата Госдумы Ильтякова изменилась позиция в рейтинге эффективности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ из Курганской области Александр Ильтяков получил самый низкий коэффициент активности в рейтинге эффективности. Об этом сообщается в telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс».

«В очередном рейтинге эффективности депутатов Госдумы курганский парламентарий Александр Ильтяков занял 324 место. Эксперты традиционно оценивали законотворческую активность, работу в регионе, медийность и открытость в интернете», — указано в посте канала.

Сообщается, что Ильтяков с конца 2022 года поднял свой коэффициент эффективности на 17 позиций. Его активность в работе ГД оценивается в 0,1 единиц, что является одним из самых низких показателей. Составившие рейтинг эксперты портала «Депутат клуб» оценили его работу на 18 единиц (самая высокая оценка, которую получали депутаты в этом рейтинге — 29). Общий КПД Александра Ильтякова — 24,87.

Сам Ильтяков пояснил корреспонденту URA.RU, что никогда не интересовался этим рейтингом и не планирует смотреть его в будущем. «Работать нужно на результат, а не для рейтингов. Любой рейтинг настраивается, если под него производить даже пустые действия», — добавил курганский депутат.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Госдумы Ильтяков прокомментировал попадание в список СБУ. По его словам, не нужно отвлекаться на посторонние вещи.