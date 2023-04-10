10 апреля 2023

Курганский депутат Госдумы Ильтяков прокомментировал попадание в список СБУ

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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Курганский депутат Госдумы сообщил, что не видел новый список СБУ Фото:

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что нужно работать, а не отвлекаться на различные списки. Об этом политик заявил URA.RU, комментируя свое попадание в список Службы безопасности Украины (СБУ).

«Не видел этого списка. Скажу следующее: „Собака лает, караван идет“. Всем надо работать и заниматься экономикой, а не отвлекаться на посторонние вещи», — сказал депутат. Ильтяков — первый из курганских политиков, который попал в список СБУ.

Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила Ильтякову заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы и конфискацией имущества. Депутат в феврале прошлого попал под санкции Евросоюза. Также он находится в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского.

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что нужно работать, а не отвлекаться на различные списки. Об этом политик заявил URA.RU, комментируя свое попадание в список Службы безопасности Украины (СБУ). «Не видел этого списка. Скажу следующее: „Собака лает, караван идет“. Всем надо работать и заниматься экономикой, а не отвлекаться на посторонние вещи», — сказал депутат. Ильтяков — первый из курганских политиков, который попал в список СБУ. Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила Ильтякову заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы и конфискацией имущества. Депутат в феврале прошлого попал под санкции Евросоюза. Также он находится в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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