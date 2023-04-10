Курганский депутат Госдумы Ильтяков прокомментировал попадание в список СБУ

11 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Курганский депутат Госдумы сообщил, что не видел новый список СБУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что нужно работать, а не отвлекаться на различные списки. Об этом политик заявил URA.RU, комментируя свое попадание в список Службы безопасности Украины (СБУ). «Не видел этого списка. Скажу следующее: „Собака лает, караван идет“. Всем надо работать и заниматься экономикой, а не отвлекаться на посторонние вещи», — сказал депутат. Ильтяков — первый из курганских политиков, который попал в список СБУ. Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила Ильтякову заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы и конфискацией имущества. Депутат в феврале прошлого попал под санкции Евросоюза. Также он находится в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков заявил, что нужно работать, а не отвлекаться на различные списки. Об этом политик заявил URA.RU, комментируя свое попадание в список Службы безопасности Украины (СБУ). «Не видел этого списка. Скажу следующее: „Собака лает, караван идет“. Всем надо работать и заниматься экономикой, а не отвлекаться на посторонние вещи», — сказал депутат. Ильтяков — первый из курганских политиков, который попал в список СБУ. Ранее URA.RU писало, что Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила Ильтякову заключением на 15 лет или пожизненным лишением свободы и конфискацией имущества. Депутат в феврале прошлого попал под санкции Евросоюза. Также он находится в санкционном списке президента Украины Владимира Зеленского.