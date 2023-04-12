Бизнесмены ХМАО избавляются от пунктов выдачи Wildberries

13 апреля 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Сотрудники Wildberries объявили забастовку Югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Wildberries. Бизнесменов не устраивают условия сотрудничества с маркетплейсом. Ситуацию URA.RU обсудило с владельцами ПВЗ в Сургуте и Нижневартовске. «Снимают деньги за брак и утерю товара, и не понятно, как оспаривать это. Поэтому с этим тоже, конечно, связано. Ну и понижение процентной ставки тоже повлияло. У нас за месяц было две ступени снижения. Сначала у нас было 6%, потом перевели на 4%, и вскоре уже на 3,5%. У нас две точки с хорошим трафиком, и не могу сказать, что бизнес неприбыльный — нет. Просто надоело каждый день следить за этими удержаниями и непонятно чего ждать дальше», — рассказывает владелец пунктов выдачи в Сургуте Александр. О намерениях продать бизнес URA.RU рассказали также предприниматели в Нижневартовске. Однако пока владельцы заняли выжидательную позицию. «Смотрим пока насколько выгодно удастся продать и уже тогда решим», — поделился один из предпринимателей. При этом ряд владельцев утверждают, что продают пункты выдачи по личным мотивам, которые не связаны с условиями работы маркетплейса. «Просто выставили на продажу в связи с переездом», — сказал журналисту агентства владелец пункта в нижневартовском ТЦ «Югра Молл». Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы пунктов выдачи Wildberries ставят на паузу расширение бизнеса. Тогда причина была в волне забастовок вокруг маркетплейса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Wildberries. Бизнесменов не устраивают условия сотрудничества с маркетплейсом. Ситуацию URA.RU обсудило с владельцами ПВЗ в Сургуте и Нижневартовске. «Снимают деньги за брак и утерю товара, и не понятно, как оспаривать это. Поэтому с этим тоже, конечно, связано. Ну и понижение процентной ставки тоже повлияло. У нас за месяц было две ступени снижения. Сначала у нас было 6%, потом перевели на 4%, и вскоре уже на 3,5%. У нас две точки с хорошим трафиком, и не могу сказать, что бизнес неприбыльный — нет. Просто надоело каждый день следить за этими удержаниями и непонятно чего ждать дальше», — рассказывает владелец пунктов выдачи в Сургуте Александр. О намерениях продать бизнес URA.RU рассказали также предприниматели в Нижневартовске. Однако пока владельцы заняли выжидательную позицию. «Смотрим пока насколько выгодно удастся продать и уже тогда решим», — поделился один из предпринимателей. При этом ряд владельцев утверждают, что продают пункты выдачи по личным мотивам, которые не связаны с условиями работы маркетплейса. «Просто выставили на продажу в связи с переездом», — сказал журналисту агентства владелец пункта в нижневартовском ТЦ «Югра Молл». Агентство направило официальный запрос в пресс-службу Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы пунктов выдачи Wildberries ставят на паузу расширение бизнеса. Тогда причина была в волне забастовок вокруг маркетплейса.