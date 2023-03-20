Владельцы точек Wildberries в ХМАО ставят на паузу расширение бизнеса

Владельцы пунктов выдачи Wildberries, которые работают в ХМАО по франшизе, ставят на паузу расширение бизнеса. Причина в волне забастовок вокруг маркетплейса. Об этом URA.RU рассказали предприниматели в Нижневартовске и Сургуте.
«Планировали скоро расширяться, но пока скорее всего повременим. Посмотрим, чем вся эта история с забастовками закончится», — делится один из предпринимателей.
По словам владельцев, их беспокоят резкие перемены в ведении бизнеса, которые могут принести им лишние убытки. «Пока у меня одна точка. Хотела открывать еще одну, но с тем, как сейчас Wildberries работает, пока не рискую даже. Посмотрю, если будут серьезные удержания, то, конечно, я лучше просто продам все, и пусть кто-то другой им занимается», — рассказывает другая владелица пункта.
При этом в ХМАО пункты выдачи маркетплейса проигнорировали забастовку. Преимущественно предприниматели утверждают, что пока их не коснулись новые штрафы.
Ранее URA.RU писало о забастовке сотрудников Wildberries. Она началась из-за 100% списаний из зарплаты за бракованный товар. Представители маркетплейса опровергали информацию о массовых протестах сотрудников. Сообщалось, что пункты выдачи заказов работают в обычном режиме.
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