Вучич оправдался за участие Сербии в учениях НАТО

Сербия проводит учения с НАТО из-за нейтральности военной позиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что его страна проведет учения с Россией после окончания конфликта на Украине.
«Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. Потом скажут — почему страна не проводит учения с другими государствами, а те другие — в состоянии военного конфликта», — заявил Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что после окончания военного конфликта на Украине Сербия проведет учения с Россией. Вучич подчеркнул, что учения с НАТО его страна проводит не в первый раз.
Ранее Сербия анонсировала учения с НАТО. Они пройдут 16—30 июня, передает «Федеральное агентство новостей».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!