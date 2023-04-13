Вучич оправдался за участие Сербии в учениях НАТО

Вучич: Сербия проведет совместные учения с Россией после окончания конфликта на Украине

13 апреля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Сербия будет проводить учения с Россией после окончания конфликта на Украине, отметил Александр Вучич Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Сербия проводит учения с НАТО из-за нейтральности военной позиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что его страна проведет учения с Россией после окончания конфликта на Украине. «Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. Потом скажут — почему страна не проводит учения с другими государствами, а те другие — в состоянии военного конфликта», — заявил Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после окончания военного конфликта на Украине Сербия проведет учения с Россией. Вучич подчеркнул, что учения с НАТО его страна проводит не в первый раз. Ранее Сербия анонсировала учения с НАТО. Они пройдут 16—30 июня, передает «Федеральное агентство новостей».

Сербия проводит учения с НАТО из-за нейтральности военной позиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что его страна проведет учения с Россией после окончания конфликта на Украине. «Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. Потом скажут — почему страна не проводит учения с другими государствами, а те другие — в состоянии военного конфликта», — заявил Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после окончания военного конфликта на Украине Сербия проведет учения с Россией. Вучич подчеркнул, что учения с НАТО его страна проводит не в первый раз. Ранее Сербия анонсировала учения с НАТО. Они пройдут 16—30 июня, передает «Федеральное агентство новостей».