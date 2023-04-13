Вучич оправдался за участие Сербии в учениях НАТО

Вучич: Сербия проведет совместные учения с Россией после окончания конфликта на Украине
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Сербия будет проводить учения с Россией после окончания конфликта на Украине, отметил Александр Вучич Фото:

Сербия проводит учения с НАТО из-за нейтральности военной позиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что его страна проведет учения с Россией после окончания конфликта на Украине.

«Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. Потом скажут — почему страна не проводит учения с другими государствами, а те другие — в состоянии военного конфликта», — заявил Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что после окончания военного конфликта на Украине Сербия проведет учения с Россией. Вучич подчеркнул, что учения с НАТО его страна проводит не в первый раз.

Ранее Сербия анонсировала учения с НАТО. Они пройдут 16—30 июня, передает «Федеральное агентство новостей».

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Сербия проводит учения с НАТО из-за нейтральности военной позиции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, отметив, что его страна проведет учения с Россией после окончания конфликта на Украине. «Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. Потом скажут — почему страна не проводит учения с другими государствами, а те другие — в состоянии военного конфликта», — заявил Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что после окончания военного конфликта на Украине Сербия проведет учения с Россией. Вучич подчеркнул, что учения с НАТО его страна проводит не в первый раз. Ранее Сербия анонсировала учения с НАТО. Они пройдут 16—30 июня, передает «Федеральное агентство новостей».
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