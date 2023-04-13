Политолог Евстафьев предсказал появление нового альянса для участия на Украине вместо НАТО

14 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

США нужен альянс, который не будет привязан к уставу НАТО, считает Дмитрий Евстафьев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Выход из зоны ответственности приведет к краху НАТО (Североатлантический альянс должен заниматься территориальной обороной стран-участниц). США нужна глобальная организация, которая позволит включить в свой состав, например, Японию, Южную Корею, Австралию для участия в боевых действиях на Украине, рассказал в беседе с URA.RU политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев. «Устав ООН и НАТО четко определяет регионы. Устав ООН гласит, что обеспечение безопасности возможно только в региональных структурах. Устав НАТО определяет, что организация занимается безопасностью только в Евроатлантическом регионе. У альянса будущее, безусловно, есть, но только при условии, что он вернется к истокам. То есть начнет вновь заниматься территориальной обороной, уберет возможность операций за пределами зоны безопасности НАТО, территорий стран НАТО. Если нет, то организация никому не нужна. Но американцам действительно необходим глобальный альянс, структура, которая не была бы привязана к конкретной территории. То есть новая организация, которая не скована уставными ограничениями НАТО», — объяснил Дмитрий Евстафьев. По словам политолога, создание подобного альянса давно обсуждается в американских кругах. «Это возможность создания некой новой организации. Может быть не взамен НАТО, но рядом с ним. Эта возможность довольно широко обсуждается в экспертных кругах США. Неоднократно были публикации очень серьезных экспертов на тему того, что нужно для военных действий на Украине создавать новый альянс, чтобы туда подтягивать прежде всего Японию, Южную Корею, Австралию и всех своих союзников по другим регионам. Это в рамках НАТО сделать невозможно», — отметил Евстафьев. Американист подчеркнул, что в новый альянс войдут страны, желающие принять участие в военных действия. «Если все пойдет к большой европейской войне, то это реально. А если это не пойдет к ней, то это нереально. Если это будет новая организация, то туда войдут желающие повоевать. Вступят те, кто считает, что большая война в Европе их не затронет. Ну как она может коснуться Австралию или Южную Корею? Она далеко. Поэтому в данном случае я бы не стал сбрасывать со счетов возможность такого развития событий», — заметил он. Ранее Джон Болтон, некогда советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что НАТО нужно сделать всемирным. Для этого необходимо пригласить в Североатлантический альянс Японию, Австралию, Израиль и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока, чтобы разрушить «ось Россия-Китай». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выход из зоны ответственности приведет к краху НАТО (Североатлантический альянс должен заниматься территориальной обороной стран-участниц). США нужна глобальная организация, которая позволит включить в свой состав, например, Японию, Южную Корею, Австралию для участия в боевых действиях на Украине, рассказал в беседе с URA.RU политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев. «Устав ООН и НАТО четко определяет регионы. Устав ООН гласит, что обеспечение безопасности возможно только в региональных структурах. Устав НАТО определяет, что организация занимается безопасностью только в Евроатлантическом регионе. У альянса будущее, безусловно, есть, но только при условии, что он вернется к истокам. То есть начнет вновь заниматься территориальной обороной, уберет возможность операций за пределами зоны безопасности НАТО, территорий стран НАТО. Если нет, то организация никому не нужна. Но американцам действительно необходим глобальный альянс, структура, которая не была бы привязана к конкретной территории. То есть новая организация, которая не скована уставными ограничениями НАТО», — объяснил Дмитрий Евстафьев. По словам политолога, создание подобного альянса давно обсуждается в американских кругах. «Это возможность создания некой новой организации. Может быть не взамен НАТО, но рядом с ним. Эта возможность довольно широко обсуждается в экспертных кругах США. Неоднократно были публикации очень серьезных экспертов на тему того, что нужно для военных действий на Украине создавать новый альянс, чтобы туда подтягивать прежде всего Японию, Южную Корею, Австралию и всех своих союзников по другим регионам. Это в рамках НАТО сделать невозможно», — отметил Евстафьев. Американист подчеркнул, что в новый альянс войдут страны, желающие принять участие в военных действия. «Если все пойдет к большой европейской войне, то это реально. А если это не пойдет к ней, то это нереально. Если это будет новая организация, то туда войдут желающие повоевать. Вступят те, кто считает, что большая война в Европе их не затронет. Ну как она может коснуться Австралию или Южную Корею? Она далеко. Поэтому в данном случае я бы не стал сбрасывать со счетов возможность такого развития событий», — заметил он. Ранее Джон Болтон, некогда советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что НАТО нужно сделать всемирным. Для этого необходимо пригласить в Североатлантический альянс Японию, Австралию, Израиль и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока, чтобы разрушить «ось Россия-Китай».