12 апреля 2023

В США призвали к глобальному расширению НАТО для противостояния РФ и Китаю

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, флаг нато
Бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон предложил пригласить в НАТО Израиль Фото:

Североатлантический альянс должен пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока, чтобы разрушить «ось Россия-Китай». Такое заявление сделал бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон.

«Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара [бывшего премьер-министра Испании] о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону», — написал Болтон в программной статье в The Wall Street Journal о внешнеполитических приоритетах следующего президента США. По его словам, это необходимо для того, чтобы разрушить «ось Россия-Китай».

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что альянс стремится включить новые государства в свой состав, поскольку испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. В июне 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал о планах расширить присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня.

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Североатлантический альянс должен пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока, чтобы разрушить «ось Россия-Китай». Такое заявление сделал бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон. «Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара [бывшего премьер-министра Испании] о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону», — написал Болтон в программной статье в The Wall Street Journal о внешнеполитических приоритетах следующего президента США. По его словам, это необходимо для того, чтобы разрушить «ось Россия-Китай». Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что альянс стремится включить новые государства в свой состав, поскольку испытывает недостаток численности собственных вооруженных сил. Ранее стало официально известно о вступлении Финляндии в НАТО. Страна стала 31 членом альянса. В июне 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал о планах расширить присутствие в странах Восточной Европы с батальонного до бригадного уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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