Spiegel: Германия разрешила Польше передать истребители ГДР Украине

Германия разрешила Польше отправить Украине истребителей советского производства МиГ-29, полученные Варшавой из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.
«Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР на Украину», — передает
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что решение Германии о передаче Украине советских истребителей из Польши будет принято 13 апреля. 3 апреля Варшава уже отправляла Киеву истребители МиГ-29. 8 марта глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что его страна не планирует передавать Украине большое количество истребителей, передает RT.
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