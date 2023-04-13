Spiegel: Германия разрешила Польше передать истребители ГДР Украине 13 апреля 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + Украина получит истребители МиГ-29 от Польши Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия разрешила Польше отправить Украине истребителей советского производства МиГ-29, полученные Варшавой из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает немецкая газета Spiegel. «Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР на Украину», — передает Spiegel . В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время. Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что решение Германии о передаче Украине советских истребителей из Польши будет принято 13 апреля. 3 апреля Варшава уже отправляла Киеву истребители МиГ-29. 8 марта глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что его страна не планирует передавать Украине большое количество истребителей, передает RT. Германия разрешила Польше отправить Украине истребителей советского производства МиГ-29, полученные Варшавой из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает немецкая газета Spiegel. «Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР на Украину», — передает Spiegel. В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время. Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что решение Германии о передаче Украине советских истребителей из Польши будет принято 13 апреля. 3 апреля Варшава уже отправляла Киеву истребители МиГ-29. 8 марта глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что его страна не планирует передавать Украине большое количество истребителей, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям