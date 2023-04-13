Spiegel: Германия разрешила Польше передать истребители ГДР Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Украина получит истребители МиГ-29 от Польши Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия разрешила Польше отправить Украине истребителей советского производства МиГ-29, полученные Варшавой из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

«Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР на Украину», — передает Spiegel. В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что решение Германии о передаче Украине советских истребителей из Польши будет принято 13 апреля. 3 апреля Варшава уже отправляла Киеву истребители МиГ-29. 8 марта глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что его страна не планирует передавать Украине большое количество истребителей, передает RT.

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Германия разрешила Польше отправить Украине истребителей советского производства МиГ-29, полученные Варшавой из запасов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает немецкая газета Spiegel. «Правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР на Украину», — передает Spiegel. В немецком правительстве заявили, что ответят на запрос Польши в ближайшее время. Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что решение Германии о передаче Украине советских истребителей из Польши будет принято 13 апреля. 3 апреля Варшава уже отправляла Киеву истребители МиГ-29. 8 марта глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что его страна не планирует передавать Украине большое количество истребителей, передает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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