Премьер РФ Мишустин похвалил Тюмень

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Тюмень 13 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил темпы развития Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с губернатором региона Александром Моором.

«В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов», — отметил премьер-министр во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Глава региона отметил, что Тюменская область активно использует инструменты федеральной поддержки. «Мы участвуем в программе „Стимул“ — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций», — заявил он во время беседы с премьер-министром.

Ранее URA.RU писало о том, что 13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с проверкой в Тюмень. Во время рабочей поездки он посетил физико-математическую школу, Свято-Троицкий мужской монастырь, завод «Тюменские моторостроители» и лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК.