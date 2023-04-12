12 апреля 2023

Премьер РФ Мишустин похвалил Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Тюмень 13 апреля Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил темпы развития Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с губернатором региона Александром Моором.

«В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов», — отметил премьер-министр во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Глава региона отметил, что Тюменская область активно использует инструменты федеральной поддержки. «Мы участвуем в программе „Стимул“ — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций», — заявил он во время беседы с премьер-министром.

Ранее URA.RU писало о том, что 13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с проверкой в Тюмень. Во время рабочей поездки он посетил физико-математическую школу, Свято-Троицкий мужской монастырь, завод «Тюменские моторостроители» и лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил темпы развития Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с губернатором региона Александром Моором. «В Тюмени серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов», — отметил премьер-министр во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона отметил, что Тюменская область активно использует инструменты федеральной поддержки. «Мы участвуем в программе „Стимул“ — используем федеральное софинансирование в строительстве дорог в микрорайонах. Второй инструмент — мы внедрили одними из первых в стране — комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций», — заявил он во время беседы с премьер-министром. Ранее URA.RU писало о том, что 13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с проверкой в Тюмень. Во время рабочей поездки он посетил физико-математическую школу, Свято-Троицкий мужской монастырь, завод «Тюменские моторостроители» и лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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