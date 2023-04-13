Премьер Польши Моравецкий заявил о конце «золотого века» Запада из-за Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Матеуш Моравецкий заявил о последствиях поражения Киева для стран Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поражение Украины в конфликте с Россией может стать концом «золотого века» коллективного Запада. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Неудача [в конфликте] на Украине может стать началом конца „золотого века“ Запада», — сказал Матеуш Моравецкий во время визита в США. Его слова приводит ТАСС. По словам политика, только победа украинской стороны «станет гарантией» усиления западной экономической силы.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что крах украинской стороны в конфликте с РФ обернется масштабными последствиями для западных стран. Она подчеркнула, что помощь Киеву предоставляется не только ради украинских, но и интересов Запада, пишет деловое издание «Взгляд».

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Поражение Украины в конфликте с Россией может стать концом «золотого века» коллективного Запада. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Неудача [в конфликте] на Украине может стать началом конца „золотого века“ Запада», — сказал Матеуш Моравецкий во время визита в США. Его слова приводит ТАСС. По словам политика, только победа украинской стороны «станет гарантией» усиления западной экономической силы. Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что крах украинской стороны в конфликте с РФ обернется масштабными последствиями для западных стран. Она подчеркнула, что помощь Киеву предоставляется не только ради украинских, но и интересов Запада, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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