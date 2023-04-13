Премьер Польши Моравецкий заявил о конце «золотого века» Запада из-за Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией может стать концом «золотого века» коллективного Запада. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Неудача [в конфликте] на Украине может стать началом конца „золотого века“ Запада», — сказал Матеуш Моравецкий во время визита в США. Его слова приводит ТАСС. По словам политика, только победа украинской стороны «станет гарантией» усиления западной экономической силы.
Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что крах украинской стороны в конфликте с РФ обернется масштабными последствиями для западных стран. Она подчеркнула, что помощь Киеву предоставляется не только ради украинских, но и интересов Запада, пишет деловое издание «Взгляд».
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