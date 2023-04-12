12 апреля 2023

Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад из-за жалоб жителей одного из домов в Сургуте Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. В СМИ сообщали, что у здания рушатся стены, уточнили в СК.

«Глава ведомства поручил представить доклад по информации о возможном нарушении жилищных прав жителей Сургута. Местные жители требуют признать их многоквартирный дом аварийным. Сообщается, что в доме несущие стены разваливаются, а балконы находятся в аварийном состоянии», — сообщается в telegram-канале СК.

Следователи проводят проверку. Главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину поручено доложить о результатах.

Ранее Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Женщина живет в аварийном бараке, в котором рушится потолок.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад у следователей из ХМАО по поводу жалоб жителей одного из домов Сургута. В СМИ сообщали, что у здания рушатся стены, уточнили в СК. «Глава ведомства поручил представить доклад по информации о возможном нарушении жилищных прав жителей Сургута. Местные жители требуют признать их многоквартирный дом аварийным. Сообщается, что в доме несущие стены разваливаются, а балконы находятся в аварийном состоянии», — сообщается в telegram-канале СК. Следователи проводят проверку. Главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину поручено доложить о результатах. Ранее Бастрыкин потребовал у руководства окружного СК доложить ему об уголовном деле по нарушению жилищных прав пенсионерки из Ханты-Мансийска. Женщина живет в аварийном бараке, в котором рушится потолок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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