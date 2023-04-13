13 апреля 2023

В Екатеринбурге бабушку-блокадницу зажало между двумя машинами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, ветеран, пожилая женщина, бабушка, день победы, трость в руке, пенсинерка
Водители хотели заехать во двор дома, но наехали на бабушку-блокадницу Фото:

В Екатеринбурге на улице Мичурина два водителя, въезжая во двор дома №37, не поделили дорогу и зажали с двух сторон 93-летнюю бабушку, пережившую блокаду Ленинграда. В результате у пенсионерки остался огромный синяк на ноге, сообщил очевидец.

«На днях два автохама решили одновременно заехать во двор по узкой дороге. Их соперничество закончилось тем, что они зажали между двух автомобилей мою 93-летнюю бабушку-блокадницу», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

По словам пострадавшей, в первой машине находился 20-летний юноша. Вторым автомобилем управлял взрослый мужчина с упитанным лицом. Когда инцидент произошел, то, по словам очевидца, пенсионерка закричала, что вызовет полицию, в этот момент автохамы мгновенно сбежали. «Свидетелей нет, номера машин моя бабушка не запомнила», — пояснил внук. Он призывает граждан оказать помощь в поисках водителей машин.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) автобус протащил по дороге на 20 метров 73-летнего мужчину. Пенсионер, заходя в общественный транспорт, не смог удержаться на ногах и упал. Водитель не заметил этого и поехал.

Синяк, который остался у бабушки
Синяк, который остался у бабушки
Фото:
По данным очевидца, инцидент произошел здесь
По данным очевидца, инцидент произошел здесь
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Мичурина два водителя, въезжая во двор дома №37, не поделили дорогу и зажали с двух сторон 93-летнюю бабушку, пережившую блокаду Ленинграда. В результате у пенсионерки остался огромный синяк на ноге, сообщил очевидец. «На днях два автохама решили одновременно заехать во двор по узкой дороге. Их соперничество закончилось тем, что они зажали между двух автомобилей мою 93-летнюю бабушку-блокадницу», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. По словам пострадавшей, в первой машине находился 20-летний юноша. Вторым автомобилем управлял взрослый мужчина с упитанным лицом. Когда инцидент произошел, то, по словам очевидца, пенсионерка закричала, что вызовет полицию, в этот момент автохамы мгновенно сбежали. «Свидетелей нет, номера машин моя бабушка не запомнила», — пояснил внук. Он призывает граждан оказать помощь в поисках водителей машин. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее в Нижнем Тагиле (Свердловская область) автобус протащил по дороге на 20 метров 73-летнего мужчину. Пенсионер, заходя в общественный транспорт, не смог удержаться на ногах и упал. Водитель не заметил этого и поехал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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