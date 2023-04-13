Венгрия назвала условие для вступления Украины в НАТО

«Известия»: Будапешт одобрит вступление Украины в НАТО, когда Киев признает права меньшинств

14 апреля 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Венгрия не допустит вступления Украины в НАТО в случае невыполнения их условия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Киеву необходимо восстановить права венгерского меньшинства внутри государства, иначе Будапешт не допустит вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Венгрии. «Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО также подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства», — сообщают «Известия» со ссылкой на правительство страны. Там также добавили, что Будапешт расценивает приглашение украинского министра Дмитрия Кулебы на саммит глав МИД НАТО, как подрыв принципа единства североатлантического альянса. Ранее США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО. Однако позднее Америка пригрозила Будапешту санкциями после ее отказа следовать общей политике Запада. Предположительно, США могут ввести запрет на въезд в страну против венгерских граждан, как это было сделано в 2014 году.

Киеву необходимо восстановить права венгерского меньшинства внутри государства, иначе Будапешт не допустит вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили в правительстве Венгрии. «Венгерское правительство в ходе встречи глав МИД НАТО также подчеркнуло, что Будапешт поддержит интеграционные устремления Украины только в том случае, если она восстановит права венгерского меньшинства», — сообщают «Известия» со ссылкой на правительство страны. Там также добавили, что Будапешт расценивает приглашение украинского министра Дмитрия Кулебы на саммит глав МИД НАТО, как подрыв принципа единства североатлантического альянса. Ранее США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши по вступлению Украины в НАТО. Однако позднее Америка пригрозила Будапешту санкциями после ее отказа следовать общей политике Запада. Предположительно, США могут ввести запрет на въезд в страну против венгерских граждан, как это было сделано в 2014 году.