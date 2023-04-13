13 апреля 2023

Курганские власти ввели запрет на парковку у Ледового дворца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Запрет на парковку уже действует Фото:

Курганским автомобилистам запретили парковаться у Ледового дворца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Запретить стоянку и остановку транспортных средств на улице Алексеева, от пересечения улиц Алексеева — Терентия Мальцева, вдоль границ расположения АНО „Ледовый дворец спорта имени Н. В. Парышева“. Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств на указанном участке улично-дорожной сети», — указано в документе.

Постановление было опубликовано 12 апреля, запрет уже действует. В течение 20 дней здесь должны появиться запрещающие дорожные знаки.

Ранее инсайдер URA.RU, связанный с местным бизнесом, рассказывал, что в Кургане возле ЦУМа нельзя припарковаться, несмотря на отмену запрета на стоянку. Корреспондент информационного агентства убедился лично, что на месте парковки пока находится сквер.

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Курганским автомобилистам запретили парковаться у Ледового дворца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Запретить стоянку и остановку транспортных средств на улице Алексеева, от пересечения улиц Алексеева — Терентия Мальцева, вдоль границ расположения АНО „Ледовый дворец спорта имени Н. В. Парышева“. Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств на указанном участке улично-дорожной сети», — указано в документе. Постановление было опубликовано 12 апреля, запрет уже действует. В течение 20 дней здесь должны появиться запрещающие дорожные знаки. Ранее инсайдер URA.RU, связанный с местным бизнесом, рассказывал, что в Кургане возле ЦУМа нельзя припарковаться, несмотря на отмену запрета на стоянку. Корреспондент информационного агентства убедился лично, что на месте парковки пока находится сквер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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