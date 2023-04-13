Курганские власти ввели запрет на парковку у Ледового дворца

Запрет на парковку уже действует Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским автомобилистам запретили парковаться у Ледового дворца. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Запретить стоянку и остановку транспортных средств на улице Алексеева, от пересечения улиц Алексеева — Терентия Мальцева, вдоль границ расположения АНО „Ледовый дворец спорта имени Н. В. Парышева“. Рекомендовать УМВД России по городу Кургану осуществлять контроль в части запрета на стоянку транспортных средств на указанном участке улично-дорожной сети», — указано в документе.

Постановление было опубликовано 12 апреля, запрет уже действует. В течение 20 дней здесь должны появиться запрещающие дорожные знаки.

Ранее инсайдер URA.RU, связанный с местным бизнесом, рассказывал, что в Кургане возле ЦУМа нельзя припарковаться, несмотря на отмену запрета на стоянку. Корреспондент информационного агентства убедился лично, что на месте парковки пока находится сквер.