05 апреля 2023

В Кургане парковка у ЦУМа, несмотря на открытие, недоступна водителям. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная стоянка у ЦУМа. Курган
Парковку превратили в сквер в конце 2022 года (архивное фото) Фото:

В Кургане возле торгового центра «Зауральский торговый дом» нельзя припарковаться, несмотря на отмену запрета на стоянку. Об этом URA.RU сообщил читатель. Корреспондент URA.RU убедился, что на месте парковки пока находится сквер.

«Запрет сняли, но на парковку заехать нельзя. На месте находится сквер», — рассказал читатель. URA.RU направило в пресс-службу мэрии вопросы, связанные с датой открытия парковки. На момент написания новости, ответ не был получен.

По словам источника URA.RU, связанного с местным бизнесом, представители мэрии решили отменить свой запрет на фоне скорого приезда замгенпрокурора РФ Сергей Зайцева. Источник считает, что предприниматели, выигравшие в судах споры по парковке, могли попасть к Зайцеву на прием и рассказать о том, что парковка была закрыта, несмотря на решения.

Решение об отмене запрета на парковку приняли в начале апреля. До этого представители ТЦ добивались открытия парковки, но, несмотря на решение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске, который поддержал предпринимателей, запрет остался в силе. В ноябре на парковке вновь появились машины, но власти отметили, что это незаконно. Позже парковку превратили в сквер. Сотрудники мэрии объясняли, что этот участок земли никогда не принадлежал ТЦ.

6 апреля на месте парковки стоял сквер
6 апреля на месте парковки стоял сквер
Фото:
Горожане днем не задерживаются в сквере
Горожане днем не задерживаются в сквере
Фото:
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В Кургане возле торгового центра «Зауральский торговый дом» нельзя припарковаться, несмотря на отмену запрета на стоянку. Об этом URA.RU сообщил читатель. Корреспондент URA.RU убедился, что на месте парковки пока находится сквер. «Запрет сняли, но на парковку заехать нельзя. На месте находится сквер», — рассказал читатель. URA.RU направило в пресс-службу мэрии вопросы, связанные с датой открытия парковки. На момент написания новости, ответ не был получен. По словам источника URA.RU, связанного с местным бизнесом, представители мэрии решили отменить свой запрет на фоне скорого приезда замгенпрокурора РФ Сергей Зайцева. Источник считает, что предприниматели, выигравшие в судах споры по парковке, могли попасть к Зайцеву на прием и рассказать о том, что парковка была закрыта, несмотря на решения. Решение об отмене запрета на парковку приняли в начале апреля. До этого представители ТЦ добивались открытия парковки, но, несмотря на решение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске, который поддержал предпринимателей, запрет остался в силе. В ноябре на парковке вновь появились машины, но власти отметили, что это незаконно. Позже парковку превратили в сквер. Сотрудники мэрии объясняли, что этот участок земли никогда не принадлежал ТЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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