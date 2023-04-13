Пермяк из глухой деревни второй раз женился на африканке

14 апреля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Пермяк женился на гражданке Замбии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженец деревни Седяш Пермского края Марат Давляев второй раз за полтора года женился на гражданке Замбии. На это раз его избранницей стала жительница столицы южноафриканского государства, города Лусака. Как рассказал URA.RU Давляев, со своей будущей женой он познакомился, когда приезжал в Замбию первый раз, к своей предыдущей жене. «Жену зовут Нгамбо. Она учитель начальных классов, играет на музыкальных инструментах и знает девять языков. Начала изучать русский и татарский языки. Мы заключили брак в Замбии и там же сыграли свадьбу. Свадебная церемония в этой стране практически ничем не отличается от нашей: мы поклялись друг другу в любви и верности, после чего расписались. С моей стороны на свадьбе были друзья, но все они местные, замбийцы», — признался Давляев. По словам жителя Прикамья, родители молодоженов не были против брачного союза. С мамой невесты Давляев познакомился дистанционно — по видеозвонку, а с отцом своей избранницы — когда приехал в Замбию. После свадьбы новобрачные отправились в Россию, на родину Давляева, где провели свадебный обряд уже по мусульманской традиции (никях). Нгамбо, до этого ни разу не бывавшая в России, хотела остаться в Лусаке, но родители поддержали ее с переездом. Сейчас девушка живет в доме родителей своего мужа. Марат Давляев работает вахтовым методом и пока не рядом со своей женой. Но, по признанию пермяка, строить семейную жизнь они с Нгамбо намерены в родной деревне Давляева. «Планирую строить дом и всю жизнь прожить в родной деревне. У нас небольшое хозяйство: коровы, овцы, гуси, бройлеры, пчелы и огород. Этим летом планирую сделать пруд и разводить рыб», — заключил пермяк. Прежней женой Давляева была уроженка замбийского города Монгу по имени Кент. Спустя несколько дней после бракосочетания молодожены приняли решение расстаться. URA.RU рассказывало о том, как во время пандемии пермяк добирался до родины своей бывшей жены, и с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Замбии. Давляев также ведет свой блог в YouTube, в котором подробно рассказывает о своей жизни и путешествиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженец деревни Седяш Пермского края Марат Давляев второй раз за полтора года женился на гражданке Замбии. На это раз его избранницей стала жительница столицы южноафриканского государства, города Лусака. Как рассказал URA.RU Давляев, со своей будущей женой он познакомился, когда приезжал в Замбию первый раз, к своей предыдущей жене. «Жену зовут Нгамбо. Она учитель начальных классов, играет на музыкальных инструментах и знает девять языков. Начала изучать русский и татарский языки. Мы заключили брак в Замбии и там же сыграли свадьбу. Свадебная церемония в этой стране практически ничем не отличается от нашей: мы поклялись друг другу в любви и верности, после чего расписались. С моей стороны на свадьбе были друзья, но все они местные, замбийцы», — признался Давляев. По словам жителя Прикамья, родители молодоженов не были против брачного союза. С мамой невесты Давляев познакомился дистанционно — по видеозвонку, а с отцом своей избранницы — когда приехал в Замбию. После свадьбы новобрачные отправились в Россию, на родину Давляева, где провели свадебный обряд уже по мусульманской традиции (никях). Нгамбо, до этого ни разу не бывавшая в России, хотела остаться в Лусаке, но родители поддержали ее с переездом. Сейчас девушка живет в доме родителей своего мужа. Марат Давляев работает вахтовым методом и пока не рядом со своей женой. Но, по признанию пермяка, строить семейную жизнь они с Нгамбо намерены в родной деревне Давляева. «Планирую строить дом и всю жизнь прожить в родной деревне. У нас небольшое хозяйство: коровы, овцы, гуси, бройлеры, пчелы и огород. Этим летом планирую сделать пруд и разводить рыб», — заключил пермяк. Прежней женой Давляева была уроженка замбийского города Монгу по имени Кент. Спустя несколько дней после бракосочетания молодожены приняли решение расстаться. URA.RU рассказывало о том, как во время пандемии пермяк добирался до родины своей бывшей жены, и с какими трудностями ему пришлось столкнуться в Замбии. Давляев также ведет свой блог в YouTube, в котором подробно рассказывает о своей жизни и путешествиях.