В США выяснили, как подозреваемый в сливе данных Пентагона относился к РФ и Украине

Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, считал украинский конфликт «удручающим». Об этом пишет The Washington Post. Он указывал, что между Россией и Украиной должно быть больше общего.
«Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале военного конфликта на Украине, который он рассматривал как удручающую битву между двумя странами, у которых должно быть больше общего», — говорится в материале издания. Авторы статьи указали, что Тейшейра обучал «свободных от пропаганды» людей своим знаниям о политике.
Ранее 21-летний Тейшера, по данным ФБР США, слил данные Пентагона в сеть. Он был арестован 13 апреля по обвинению в утечке данных, передает телеканал 360. Молодой человек предстанет перед судом 14 апреля, пишет RT.
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