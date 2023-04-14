В США выяснили, как подозреваемый в сливе данных Пентагона относился к РФ и Украине

TWP: подозреваемый в утечке данных Пентагона назвал конфликт на Украине «удручающим»

14 апреля 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в утечке данных Пентагона Джек Тейшейра писал, что у России и Украины должно быть больше общего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Утечка секретных документов Пентагона Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, считал украинский конфликт «удручающим». Об этом пишет The Washington Post. Он указывал, что между Россией и Украиной должно быть больше общего. Новость по теме Что известно о подозреваемом в сливе данных Пентагона и зачем он это сделал «Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале военного конфликта на Украине, который он рассматривал как удручающую битву между двумя странами, у которых должно быть больше общего», — говорится в материале издания. Авторы статьи указали, что Тейшейра обучал «свободных от пропаганды» людей своим знаниям о политике. Ранее 21-летний Тейшера, по данным ФБР США, слил данные Пентагона в сеть. Он был арестован 13 апреля по обвинению в утечке данных, передает телеканал 360. Молодой человек предстанет перед судом 14 апреля, пишет RT.

Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, считал украинский конфликт «удручающим». Об этом пишет The Washington Post. Он указывал, что между Россией и Украиной должно быть больше общего. «Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале военного конфликта на Украине, который он рассматривал как удручающую битву между двумя странами, у которых должно быть больше общего», — говорится в материале издания. Авторы статьи указали, что Тейшейра обучал «свободных от пропаганды» людей своим знаниям о политике. Ранее 21-летний Тейшера, по данным ФБР США, слил данные Пентагона в сеть. Он был арестован 13 апреля по обвинению в утечке данных, передает телеканал 360. Молодой человек предстанет перед судом 14 апреля, пишет RT.