В США выяснили, как подозреваемый в сливе данных Пентагона относился к РФ и Украине

TWP: подозреваемый в утечке данных Пентагона назвал конфликт на Украине «удручающим»
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Подозреваемый в утечке данных Пентагона Джек Тейшейра писал, что у России и Украины должно быть больше общего Фото:
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Утечка секретных документов Пентагона

Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, считал украинский конфликт «удручающим». Об этом пишет The Washington Post. Он указывал, что между Россией и Украиной должно быть больше общего.

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«Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале военного конфликта на Украине, который он рассматривал как удручающую битву между двумя странами, у которых должно быть больше общего», — говорится в материале издания. Авторы статьи указали, что Тейшейра обучал «свободных от пропаганды» людей своим знаниям о политике.

Ранее 21-летний Тейшера, по данным ФБР США, слил данные Пентагона в сеть. Он был арестован 13 апреля по обвинению в утечке данных, передает телеканал 360. Молодой человек предстанет перед судом 14 апреля, пишет RT.

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Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке данных Пентагона, считал украинский конфликт «удручающим». Об этом пишет The Washington Post. Он указывал, что между Россией и Украиной должно быть больше общего. «Тейшейра начал делиться секретными документами на сервере Discord примерно в феврале 2022 года, в начале военного конфликта на Украине, который он рассматривал как удручающую битву между двумя странами, у которых должно быть больше общего», — говорится в материале издания. Авторы статьи указали, что Тейшейра обучал «свободных от пропаганды» людей своим знаниям о политике. Ранее 21-летний Тейшера, по данным ФБР США, слил данные Пентагона в сеть. Он был арестован 13 апреля по обвинению в утечке данных, передает телеканал 360. Молодой человек предстанет перед судом 14 апреля, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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