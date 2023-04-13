13 апреля 2023

В курганском округе умер командир легендарного танка Т-34

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, ветеран вов
В Курганской области умер ветеран Великой Отечественной войны Фото:

В Половинском округе Курганской области умер командир легендарного танка Т-34. Ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Сероштану было 97 лет. Об этом сообщила газета «Вестник района» в своей группе «ВКонтакте».

«Великая Отечественная приблизилась к Василию Васильевичу в октябре 1943 года в 45-м запасном полку в Челябинске. После призыва направлен в Чебаркульскую школу снайперов, после ее окончания — на фронт. Получил специальность стрелка в 10-й окружной школе снайперов в 49-м запасном стрелковом полку, а также специальности командира орудия и танка в военной части 141166. Службу окончил командиром танка Т- 34», — написано в посте.

В газете отметили, что это был предпоследний ветеран, проживавший в округе. Сейчас остался только один человек.

Ранее URA.RU писало, что в курганском селе 99-летняя участница ВОВ не выходит на улицу из-за луж. Для проверки была направлена следственно-оперативная группа.

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В Половинском округе Курганской области умер командир легендарного танка Т-34. Ветерану Великой Отечественной войны Василию Васильевичу Сероштану было 97 лет. Об этом сообщила газета «Вестник района» в своей группе «ВКонтакте». «Великая Отечественная приблизилась к Василию Васильевичу в октябре 1943 года в 45-м запасном полку в Челябинске. После призыва направлен в Чебаркульскую школу снайперов, после ее окончания — на фронт. Получил специальность стрелка в 10-й окружной школе снайперов в 49-м запасном стрелковом полку, а также специальности командира орудия и танка в военной части 141166. Службу окончил командиром танка Т- 34», — написано в посте. В газете отметили, что это был предпоследний ветеран, проживавший в округе. Сейчас остался только один человек. Ранее URA.RU писало, что в курганском селе 99-летняя участница ВОВ не выходит на улицу из-за луж. Для проверки была направлена следственно-оперативная группа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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