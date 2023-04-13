Жителям ЯНАО на рынке продают поддельную лососевую икру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловалось, что им на местном рынке продают поддельную лососевую икру. Как написала анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», якобы икру специально подкрасили.

«На Северном рынке в палатке приезжие какие-то вторую неделю где-то продают лососевую икру в стеклянных и железных банках. Отвратительная поделка, в подкрашенной жиже плавают икринки, их даже икринками не назовешь. Нахваливают, на баночке внутри выдавлено мол, что настоящая! Не знаю откуда они. Говорят, что с Дальнего востока. Взяла на пробу, и все банки вот такая субстанция. Икринки растворяются в жидкость», — написала автор.

Как оказалось, это не единичный случай. Других жителей также возмутило качество икры у этого продавца. «Они еще и в „Ардо“ стояли, я тоже повелась. Вернули деньги без разговора», — написала Наталия Лытаева. «Мерзкие обманщики, я в шоке!» — добавила Светлана.

Ранее жителей ЯНАО предупреждали о продаже в округе поддельной икры. Ямальцы рассказали, что продукцию могут продавать от производителей Сахалинских компаниий-призраков.