В Екатеринбурге сбежал фигурант дела о сексуальном насилии над детьми

Несовершеннолетний фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками сбежал из спецшколы № 124 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах города.
«15-летний учащийся специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 сбежал из учреждения. Предположительно, директор знала о том, что ученик собирается покинуть школу. Юноша подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к другим мальчикам», — сказал собеседник.
Пока известно о двух пострадавших. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал старший воспитатель школы. Как рассказывал один из учеников, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Мама одного из мальчиков обратилась в следственный комитет.
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