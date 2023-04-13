В Екатеринбурге сбежал фигурант дела о сексуальном насилии над детьми

14 апреля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

В спецшколе № 124 содержатся так называемые трудные подростки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несовершеннолетний фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками сбежал из спецшколы № 124 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах города. «15-летний учащийся специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 сбежал из учреждения. Предположительно, директор знала о том, что ученик собирается покинуть школу. Юноша подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к другим мальчикам», — сказал собеседник. Пока известно о двух пострадавших. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал старший воспитатель школы. Как рассказывал один из учеников, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Мама одного из мальчиков обратилась в следственный комитет.

Несовершеннолетний фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками сбежал из спецшколы № 124 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах города. «15-летний учащийся специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 сбежал из учреждения. Предположительно, директор знала о том, что ученик собирается покинуть школу. Юноша подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к другим мальчикам», — сказал собеседник. Пока известно о двух пострадавших. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал старший воспитатель школы. Как рассказывал один из учеников, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Мама одного из мальчиков обратилась в следственный комитет.