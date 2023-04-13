13 апреля 2023

В Екатеринбурге сбежал фигурант дела о сексуальном насилии над детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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В спецшколе № 124 содержатся так называемые трудные подростки Фото:

Несовершеннолетний фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками сбежал из спецшколы № 124 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах города.

«15-летний учащийся специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 сбежал из учреждения. Предположительно, директор знала о том, что ученик собирается покинуть школу. Юноша подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к другим мальчикам», — сказал собеседник.

Пока известно о двух пострадавших. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал старший воспитатель школы. Как рассказывал один из учеников, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Мама одного из мальчиков обратилась в следственный комитет.

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Несовершеннолетний фигурант уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками сбежал из спецшколы № 124 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых органах города. «15-летний учащийся специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 сбежал из учреждения. Предположительно, директор знала о том, что ученик собирается покинуть школу. Юноша подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к другим мальчикам», — сказал собеседник. Пока известно о двух пострадавших. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал старший воспитатель школы. Как рассказывал один из учеников, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Мама одного из мальчиков обратилась в следственный комитет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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