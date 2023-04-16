16 апреля 2023
15 апреля 2023

Pandora в Кургане игнорирует уход компании из России

Ювелирная сеть Pandora в Кургане не будет менять название и формат
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Пандора, Адидас и Юникло в ТРЦ Гринвич после объявления о закрытии. Екатеринбург , магазин pandora
Курганская Pandora продолжит продавать украшения под старым названием Фото:

Торговая точка магазина ювелирных украшений Pandora в Кургане не будет менять название и формат из-за ухода датской компании с рынка России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило руководство местного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Гиперсити», где находится ювелирный магазин.

«В торговой точке Pandora в ТРЦ „Гиперсити“ не планируется изменения. Формат и название останутся прежними», — рассказали URA.RU в администрации торгового центра.

Причиной оставить старое название и формат стало то, что курганская точка продажи ювелирных украшений не относится к основному поставщику АО «ПанКлуб». Как URA.RU рассказали в Pandora Russia, ранее они сотрудничали с торговой точкой в «Гиперсити», но в начале 2023 года они перестали быть официальными партнерами. Причины прекращения сотрудничества корреспонденту URA.RU не раскрыли.

В открытых источниках сообщается, что российские магазины Pandora будут переименованы из-за ухода датской компании с рынка РФ. Теперь официальные магазины будут носить название Pan Club и продавать не только украшения Pandora, но и ювелирные изделия местных брендов.

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Торговая точка магазина ювелирных украшений Pandora в Кургане не будет менять название и формат из-за ухода датской компании с рынка России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщило руководство местного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Гиперсити», где находится ювелирный магазин. «В торговой точке Pandora в ТРЦ „Гиперсити“ не планируется изменения. Формат и название останутся прежними», — рассказали URA.RU в администрации торгового центра. Причиной оставить старое название и формат стало то, что курганская точка продажи ювелирных украшений не относится к основному поставщику АО «ПанКлуб». Как URA.RU рассказали в Pandora Russia, ранее они сотрудничали с торговой точкой в «Гиперсити», но в начале 2023 года они перестали быть официальными партнерами. Причины прекращения сотрудничества корреспонденту URA.RU не раскрыли. В открытых источниках сообщается, что российские магазины Pandora будут переименованы из-за ухода датской компании с рынка РФ. Теперь официальные магазины будут носить название Pan Club и продавать не только украшения Pandora, но и ювелирные изделия местных брендов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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