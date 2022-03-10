Pandora прекращает работу в России

10 марта 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

Датская компания Pandora прекращает на неопределенный срок все деловые отношения с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает агентство Reuters. Причиной является проведение спецоперации на территории Украины. «У Pandora нет сотрудников в России и Белоруссии, поскольку ее продукция реализуется через официальные дистрибьюторы. Продажи в России и Белоруссии составляли менее 1% от общего объема реализуемого в мире товара компании», — сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Reuters. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.