Валентин Ливн скончался на 87-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн — почетный деятель культуры округа, автор многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске. Об этом сообщает официальный сайт Нижневартовского района.

«13 апреля 2023 года на 87-м году ушел из жизни Валентин Ливн. Он работал педагогом в Новоаганской детской школе искусств, как художник-монументалист оформлял интерьеры общественных и культурных учреждений в Нижневартовском районе, его пейзажи входят в собрания Музея природы и человека и Фонда поколений в Ханты-Мансийске», — указано в публикации.

За свое творчество художник получил звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». В 2013 году администрация района наградила Ливна почетной грамотой за личный вклад в развитие культуры и искусства муниципалитета.

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