В ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн — почетный деятель культуры округа, автор многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске. Об этом сообщает официальный сайт Нижневартовского района.
«13 апреля 2023 года на 87-м году ушел из жизни Валентин Ливн. Он работал педагогом в Новоаганской детской школе искусств, как художник-монументалист оформлял интерьеры общественных и культурных учреждений в Нижневартовском районе, его пейзажи входят в собрания Музея природы и человека и Фонда поколений в Ханты-Мансийске», — указано в публикации.
За свое творчество художник получил звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». В 2013 году администрация района наградила Ливна почетной грамотой за личный вклад в развитие культуры и искусства муниципалитета.
Ранее URA.RU сообщало, что скончался главный художник Сургута Виталий Горда. Он создал современный герб и флаг города, памятник «Мужеству рыбаков Сургута» и многие другие символы населенного пункта.
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