13 апреля 2023

В ХМАО умер автор монумента геологам-первопроходцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Валентин Ливн скончался на 87-м году жизни Фото:

В ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн — почетный деятель культуры округа, автор многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске. Об этом сообщает официальный сайт Нижневартовского района.

«13 апреля 2023 года на 87-м году ушел из жизни Валентин Ливн. Он работал педагогом в Новоаганской детской школе искусств, как художник-монументалист оформлял интерьеры общественных и культурных учреждений в Нижневартовском районе, его пейзажи входят в собрания Музея природы и человека и Фонда поколений в Ханты-Мансийске», — указано в публикации.

За свое творчество художник получил звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». В 2013 году администрация района наградила Ливна почетной грамотой за личный вклад в развитие культуры и искусства муниципалитета.

Ранее URA.RU сообщало, что скончался главный художник Сургута Виталий Горда. Он создал современный герб и флаг города, памятник «Мужеству рыбаков Сургута» и многие другие символы населенного пункта.

Валентин Ливн — заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры
Валентин Ливн — заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры
Фото:

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В ХМАО ушел из жизни Валентин Ливн — почетный деятель культуры округа, автор многочисленных художественных произведений, в том числе памятника геологам-первопроходцам в Новоаганске. Об этом сообщает официальный сайт Нижневартовского района. «13 апреля 2023 года на 87-м году ушел из жизни Валентин Ливн. Он работал педагогом в Новоаганской детской школе искусств, как художник-монументалист оформлял интерьеры общественных и культурных учреждений в Нижневартовском районе, его пейзажи входят в собрания Музея природы и человека и Фонда поколений в Ханты-Мансийске», — указано в публикации. За свое творчество художник получил звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». В 2013 году администрация района наградила Ливна почетной грамотой за личный вклад в развитие культуры и искусства муниципалитета. Ранее URA.RU сообщало, что скончался главный художник Сургута Виталий Горда. Он создал современный герб и флаг города, памятник «Мужеству рыбаков Сургута» и многие другие символы населенного пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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