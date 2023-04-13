В Екатеринбурге назначили ответственного за дефицит кадров в полиции

Начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник полиции Сергей Волощук. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.
«Раньше Сергей Волощук руководил Центром профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле. Теперь его назначили ответственным за областные кадры в полиции», — заявил собеседник.
Назначение Волощука подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Достойный профессиональный офицер, он уже приступил к исполнению обязанностей в новом качестве», — заявил полковник Горелых.
Ранее начальником управления по работе с личным составом был Владимир Тиряев, однако он ушел в отставку в августе прошлого года. Эта вакансия оставалось незанятой вплоть до апреля 2023 года, в течение полугода на месте Тиряева временно исполняющей обязанности была Ольга Никитина.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.