13 апреля 2023

В Екатеринбурге назначили ответственного за дефицит кадров в полиции

Сергей Волощук возглавил управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Волощука перевели в Екатеринбург из Нижнего Тагила Фото:

Начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник полиции Сергей Волощук. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.

«Раньше Сергей Волощук руководил Центром профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле. Теперь его назначили ответственным за областные кадры в полиции», — заявил собеседник.

Назначение Волощука подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Достойный профессиональный офицер, он уже приступил к исполнению обязанностей в новом качестве», — заявил полковник Горелых.

Ранее начальником управления по работе с личным составом был Владимир Тиряев, однако он ушел в отставку в августе прошлого года. Эта вакансия оставалось незанятой вплоть до апреля 2023 года, в течение полугода на месте Тиряева временно исполняющей обязанности была Ольга Никитина.

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Начальником управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник полиции Сергей Волощук. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Раньше Сергей Волощук руководил Центром профессиональной подготовки личного состава в Нижнем Тагиле. Теперь его назначили ответственным за областные кадры в полиции», — заявил собеседник. Назначение Волощука подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Достойный профессиональный офицер, он уже приступил к исполнению обязанностей в новом качестве», — заявил полковник Горелых. Ранее начальником управления по работе с личным составом был Владимир Тиряев, однако он ушел в отставку в августе прошлого года. Эта вакансия оставалось незанятой вплоть до апреля 2023 года, в течение полугода на месте Тиряева временно исполняющей обязанности была Ольга Никитина.
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