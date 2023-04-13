Из Челябинской области массово выдворяют мигрантов

14 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Массовые проверки мигрантов в регионе продолжатся Фото: Кондрат Александров © URA.RU Из Челябинской области начали массово выдворять мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, подведены итоги трехдневного проведения мероприятия «Нелегальный мигрант». «На территории области проверили более двух тысяч объектов: рынков, стройплощадок, гостиниц и общежитий. Выявлено порядка 500 административных правонарушений. Судами принято 64 решения об административном выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны», — отметили в полиции. Одного иностранца успели депортировать, а 46 человекам въезд в Россию запрещен. Также задержали гражданина, который ранее был объявлен в федеральный розыск. В ходе мероприятия сотрудники полиции выявили 29 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет, три — с незаконным пересечением границы страны. Возбуждено девять уголовных дел. В управлении по вопросам миграции отметили, что массированные мероприятия с целью пресекать правонарушения продолжатся. Мигранта из Средней Азии, пойманного 13 апреля в третий раз пьяным за рулем, отправили в колонию.

Из Челябинской области начали массово выдворять мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, подведены итоги трехдневного проведения мероприятия «Нелегальный мигрант». «На территории области проверили более двух тысяч объектов: рынков, стройплощадок, гостиниц и общежитий. Выявлено порядка 500 административных правонарушений. Судами принято 64 решения об административном выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны», — отметили в полиции. Одного иностранца успели депортировать, а 46 человекам въезд в Россию запрещен. Также задержали гражданина, который ранее был объявлен в федеральный розыск. В ходе мероприятия сотрудники полиции выявили 29 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет, три — с незаконным пересечением границы страны. Возбуждено девять уголовных дел. В управлении по вопросам миграции отметили, что массированные мероприятия с целью пресекать правонарушения продолжатся. Мигранта из Средней Азии, пойманного 13 апреля в третий раз пьяным за рулем, отправили в колонию.