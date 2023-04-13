13 апреля 2023

Из Челябинской области массово выдворяют мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Массовые проверки мигрантов в регионе продолжатся Фото:

Из Челябинской области начали массово выдворять мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, подведены итоги трехдневного проведения мероприятия «Нелегальный мигрант».

«На территории области проверили более двух тысяч объектов: рынков, стройплощадок, гостиниц и общежитий. Выявлено порядка 500 административных правонарушений. Судами принято 64 решения об административном выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны», — отметили в полиции.

Одного иностранца успели депортировать, а 46 человекам въезд в Россию запрещен. Также задержали гражданина, который ранее был объявлен в федеральный розыск.

В ходе мероприятия сотрудники полиции выявили 29 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет, три — с незаконным пересечением границы страны. Возбуждено девять уголовных дел.

В управлении по вопросам миграции отметили, что массированные мероприятия с целью пресекать правонарушения продолжатся. Мигранта из Средней Азии, пойманного 13 апреля в третий раз пьяным за рулем, отправили в колонию.

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Из Челябинской области начали массово выдворять мигрантов. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, подведены итоги трехдневного проведения мероприятия «Нелегальный мигрант». «На территории области проверили более двух тысяч объектов: рынков, стройплощадок, гостиниц и общежитий. Выявлено порядка 500 административных правонарушений. Судами принято 64 решения об административном выдворении иностранных граждан, 53 помещены в Центр временного содержания для принудительного удаления из страны», — отметили в полиции. Одного иностранца успели депортировать, а 46 человекам въезд в Россию запрещен. Также задержали гражданина, который ранее был объявлен в федеральный розыск. В ходе мероприятия сотрудники полиции выявили 29 преступлений, связанных с фиктивной постановкой на миграционный учет, три — с незаконным пересечением границы страны. Возбуждено девять уголовных дел. В управлении по вопросам миграции отметили, что массированные мероприятия с целью пресекать правонарушения продолжатся. Мигранта из Средней Азии, пойманного 13 апреля в третий раз пьяным за рулем, отправили в колонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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