13 апреля 2023

Курганский сенатор поможет доставить Благодатный огонь на Пасху

Сенатор Муратов отправит в Екатеринбург автомобиль за Благодатным огнем
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, муратов сергей
Муратов каждый год помогает доставлять Благодатный огонь в курганский храм Фото:

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, отправит в Екатеринбург автомобиль и специальный контейнер, чтобы доставить Благодатный огонь в Курган. Об этом политик рассказал URA.RU.

«Я традиционно помогаю в доставке Благодатного огня в Курган. В Екатеринбург прилетит борт с ним. К самолету я отправлю машину и специальный контейнер, в который поместят огонь», — сообщил Муратов. Он добавил, что курганская епархия выделит сопровождающих.

На сайте курганской епархии говорится, что в доставке Благодатного огня также поможет глава исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. Огонь привезут в Александро-Невский кафедральный собор. Он будет доступен для верующих с 17 по 23 апреля.

Ранее URA.RU писало, что Муратов сожалел, что из-за санкций он не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности.

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Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, отправит в Екатеринбург автомобиль и специальный контейнер, чтобы доставить Благодатный огонь в Курган. Об этом политик рассказал URA.RU. «Я традиционно помогаю в доставке Благодатного огня в Курган. В Екатеринбург прилетит борт с ним. К самолету я отправлю машину и специальный контейнер, в который поместят огонь», — сообщил Муратов. Он добавил, что курганская епархия выделит сопровождающих. На сайте курганской епархии говорится, что в доставке Благодатного огня также поможет глава исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. Огонь привезут в Александро-Невский кафедральный собор. Он будет доступен для верующих с 17 по 23 апреля. Ранее URA.RU писало, что Муратов сожалел, что из-за санкций он не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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