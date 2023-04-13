Курганский сенатор поможет доставить Благодатный огонь на Пасху

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, отправит в Екатеринбург автомобиль и специальный контейнер, чтобы доставить Благодатный огонь в Курган. Об этом политик рассказал URA.RU.
«Я традиционно помогаю в доставке Благодатного огня в Курган. В Екатеринбург прилетит борт с ним. К самолету я отправлю машину и специальный контейнер, в который поместят огонь», — сообщил Муратов. Он добавил, что курганская епархия выделит сопровождающих.
На сайте курганской епархии говорится, что в доставке Благодатного огня также поможет глава исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин. Огонь привезут в Александро-Невский кафедральный собор. Он будет доступен для верующих с 17 по 23 апреля.
Ранее URA.RU писало, что Муратов сожалел, что из-за санкций он не может лично побывать на святой горе Афон в Греции. Это доставляет политику неприятности.
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