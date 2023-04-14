«Ренова» продала Уральский турбинный завод

Новый владелец УТЗ выкупил до 90% акций компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холдинг «Ренова» продал Уральский турбинный завод (УТЗ) из Екатеринбурга — крупнейшего производителя паровых турбин для ТЭС, АЭС и атомных ледоколов. Приобрела предприятие компания «Мосэлектрощит» за 10 миллиардов рублей.

«Производитель электротехнического оборудования „Мосэлектрощит“ приобрел у структур „Реновы“ Виктора Вексельберга крупнейшего в стране производителя паровых турбин — Уральский турбинный завод. Стоимость сделки составила около 10 млрд рублей», — сообщает источник изданию «Коммерсант-Урал».

Новый владелец УТЗ выкупил до 90% акций компании, а 10% сохранились у Михаила Лифшица, который останется председателем совета директоров предприятия. «Сделка совершена в интересах ПАО „Интер РАО“, которое планомерно увеличивает присутствие в энергомашиностроительном бизнесе. В „Интер РАО“ переговоры с „Мосэлектрощитом“ не подтверждают, но говорят о сохраняющемся интересе к машиностроительным активам», — сообщают инсайдеры.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УТЗ и холдинг «Ротек» группы «Ренова» с просьбой подтвердить данный факт. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее Уральский турбинный завод начал массово набирать людей. За месяц предприятие выложило 58 объявлений о поиске сотрудников. В августе 2022 года представители УТЗ заявляли о планах доукомплектовать штат сотрудников на 300 человек.