Уральский турбинный завод опубликовал десятки вакансий. Скрин

Уральский турбинный завод за месяц опубликовал 58 вакансий Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский турбинный завод (УТЗ, входит в группу РОТЕК), где производят, в том числе, турбины для кораблей с атомной энергоустановкой, за месяц выложил 58 объявлений о поиске сотрудников. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. Председатель совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц пояснил URA.RU, что есть две причины, почему на предприятие массово ищут сотрудников.

«У нас идет плановое увеличение численности, которое мы анонсировали еще год назад. Если мы посмотрим на нашу инвестпрограмму, 2023 год — год окончания поставок нового оборудования, соответственно, это подразумевает поиск новых людей. Второй фактор — увеличение портфеля заказов, который предусматривает введение сменности на целом наборе участков», — рассказал Лифшиц.

В августе 2022 года представители УТЗ заявляли о планах доукомплектовать штат сотрудников на 300 человек. Предприятие ищет специалистов по разным направлениям и на разную зарплату. Больше всего, согласно данными Head Hunter, обещают платить токарю-расточнику и токарю-карусельщику (110 тысяч рублей), а также оператору станков с ПУ и ведущему специалисту по информационной безопасности (100 тысяч рублей).

Также требуются сварщики, операторы станков с ЧПУ, начальники участков. На некоторых участках УТЗ сотрудники работают в две смены, еще на некоторых будут работать в три.

«В 2022 году по сравнению с позапрошлым годом портфель заказов увеличился в полтора раза — 40 млрд рублей против 63 млрд. Но это не судорожная история, а отчасти реализация тех программ, которые задало государство, отчасти наша собственная диверсификация», — добавил Лифшиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области наблюдается серьезный дефецит рабочих на промышленных предприятий. Массово ищут сотрудников на «Уралтрансмаше», Уральском заводе гражданской авиации , а также на «НПО автоматики имени Семихатова».

Среди вакансий представлена вся линейка основного производственного состава УТЗ Скрин сайта Head Hunter