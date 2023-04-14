Задержанного ФСБ экс-замглавы Челябинска отправили под арест. Фото, видео

14 апреля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Уголовное дело «догнало» Владимира Слободского спустя четыре года после увольнения из мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Слободской, задержанный ФСБ, отправлен под домашний арест. Такое решение принял Центральный районный суд города 14 апреля, передает с места событий корреспондент URA.RU. Адвокат и следователь выступили против присутствия СМИ на заседании. Оба ходатайства были отклонены. После этого следователь, указав на обширные связи Слободского в правоохранительных и властных структурах, заявил, что тот может использовать их для уничтожения доказательств. Но, с учетом возраста и здоровья фигуранта, предложил отправить его под домашний арест. Защита, апеллируя к состоянию здоровья Слободского и необходимости регулярно посещать врача, просила отпустить его под подписку о невыезде. Доводы следствия адвокат охарактеризовал как «надуманные». «Избрать в качестве меры пресечения домашний арест сроком на два месяца, то есть до 13 июня. Посещать медицинское учреждение возможно с ведома и разрешения следователя», — резюмировал судья, вернувшись из совещательной комнаты. Слободской ушел на пенсию четыре года назад, но осенью 2022 года «всплыл» в поле зрения правоохранительных органов. Тогда же прошли следственные действия в доме депутата челябинской гордумы Виталия Паутова и экс-зампреда Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука. Поводом стало незаконно выданное ООО «Челябинскавторанс» разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. На тот момент Слободской имел статус свидетеля. Ранее «Челябинскавторанс» уже попадал в поле зрения силовиков. Экс-руководитель компании Людмила Ребреш обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей из средств дольщиков. Предпринимательницу признали банкротом, ее имущество арестовали. Ребреш на тот момент принадлежало 69,99% уставного капитала компании, оставшейся долей владел Анатолий Алексеенко. Сейчас последнему принадлежит 42% компании. В суде Владимир Слободской выглядел не лучшим образом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-мэр Челябинска по строительству Владимир Слободской, задержанный ФСБ, отправлен под домашний арест. Такое решение принял Центральный районный суд города 14 апреля, передает с места событий корреспондент URA.RU. Адвокат и следователь выступили против присутствия СМИ на заседании. Оба ходатайства были отклонены. После этого следователь, указав на обширные связи Слободского в правоохранительных и властных структурах, заявил, что тот может использовать их для уничтожения доказательств. Но, с учетом возраста и здоровья фигуранта, предложил отправить его под домашний арест. Защита, апеллируя к состоянию здоровья Слободского и необходимости регулярно посещать врача, просила отпустить его под подписку о невыезде. Доводы следствия адвокат охарактеризовал как «надуманные». «Избрать в качестве меры пресечения домашний арест сроком на два месяца, то есть до 13 июня. Посещать медицинское учреждение возможно с ведома и разрешения следователя», — резюмировал судья, вернувшись из совещательной комнаты. Слободской ушел на пенсию четыре года назад, но осенью 2022 года «всплыл» в поле зрения правоохранительных органов. Тогда же прошли следственные действия в доме депутата челябинской гордумы Виталия Паутова и экс-зампреда Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука. Поводом стало незаконно выданное ООО «Челябинскавторанс» разрешение на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. На тот момент Слободской имел статус свидетеля. Ранее «Челябинскавторанс» уже попадал в поле зрения силовиков. Экс-руководитель компании Людмила Ребреш обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей из средств дольщиков. Предпринимательницу признали банкротом, ее имущество арестовали. Ребреш на тот момент принадлежало 69,99% уставного капитала компании, оставшейся долей владел Анатолий Алексеенко. Сейчас последнему принадлежит 42% компании.